Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Dünyanın en prestijli 100 şehri listesinde Türkiye'den üç şehir

Dünyanın en iyi 100 şehri Avrupa'nın toplam 63 şehir ile ön sıralarda olduğu "Dünyanın en iyi 100 şehri" arasında Türkiye'den de üç şehir var. Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 04:44 Güncelleme: 18.12.2023 - 04:58 facebook

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Londra'nın önde gelen pazar araştırma kuruluşlarından Euromonitor geçtiğimiz günlerde dünyanın en prestijli 100 şehrini açıkladı. Liste oluşturulurken dikkate alınan değerler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm, altyapı, politika, sağlık ve güvenlik gibi unsurlar ele alındı.

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TÜRKİYE'DEN ÜÇ ŞEHİR LİSTEDE YER ALDI İSTANBUL 23. SIRADA Endekse göre İstanbul 23'üncü sırada yer alırken, Antalya 57., Muğla ise 93'üncü sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

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MUĞLA 93. SIRADA YER ALDI