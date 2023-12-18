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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Dünyanın en prestijli 100 şehri listesinde Türkiye'den üç şehir

        Dünyanın en iyi 100 şehri

        Avrupa'nın toplam 63 şehir ile ön sıralarda olduğu "Dünyanın en iyi 100 şehri" arasında Türkiye'den de üç şehir var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 04:44 Güncelleme: 18.12.2023 - 04:58

        Londra'nın önde gelen pazar araştırma kuruluşlarından Euromonitor geçtiğimiz günlerde dünyanın en prestijli 100 şehrini açıkladı. Liste oluşturulurken dikkate alınan değerler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm, altyapı, politika, sağlık ve güvenlik gibi unsurlar ele alındı.

        1

        TÜRKİYE'DEN ÜÇ ŞEHİR LİSTEDE YER ALDI

        İSTANBUL 23. SIRADA

        Endekse göre İstanbul 23'üncü sırada yer alırken, Antalya 57., Muğla ise 93'üncü sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

        2

        MUĞLA 93. SIRADA YER ALDI

        3

        ANTALYA 57. SIRADA

        4

        1 NUMARA PARİS

        İşte dünyanın en iyi şehirleri listesinin ilk 10'u:

        1- Paris, Fransa

        2- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

        3- Madrid, İspanya

        4- Tokyo, Japonya

        5- Amsterdam, Hollanda

        6- Berlin, Almanya

        7- Roma, İtalya

        8- New York, Amerika Birleşik Devletleri

        9- Barselona, İspanya

        10- Londra, Birleşik Krallık

        5

        İLK 10'DAN SONRA SİNGAPUR GELİYOR

        11- Singapur, Singapur

        12- Münih, Almanya

        13- Milano, İtalya

        14- Seul, Güney Kore

        15- Dublin, İrlanda

        16- Osaka, Japonya

        17- Hong Kong, Çin

        18- Viyana, Avusturya

        19- Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri

        20- Lizbon, Portekiz

        6

        LİSTENİN DEVAMI

        21- Prag, Çek Cumhuriyeti

        22- Sidney, Avustralya

        23- İstanbul, Türkiye

        24- Melbourne, Avustralya

        25- Orlando, Florida, Amerika Birleşik Devletleri

        26- Frankfurt, Almanya

        27- Kyoto, Japonya

        28- Taipei, Tayvan

        29- Floransa, İtalya

        30- Toronto, Kanada

        7

        31- Atina, Yunanistan

        32- Zürih, İsviçre

        33- Bangkok, Tayland

        34- Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri

        35- Miami, Amerika Birleşik Devletleri

        36- Kuala Lumpur, Malezya

        37- Venedik, İtalya

        38- Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

        39- Stokholm, İsveç

        40- Brüksel, Belçika

        8

        41- Tel Aviv, İsrail

        42- San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri

        43- Şanghay, Çin

        44- Varşova, Polonya

        45- Guangzhou, Çin

        46- Kopenhag, Danimarka

        47- Nice, Fransa

        48- Washington, Amerika Birleşik Devletleri

        49- Budapeşte, Macaristan

        50- Shenzhen, Çin

        9

        51- Vancouver, Kanada

        52- Palma de Mallorca, İspanya

        53- Sevilla, İspanya

        54- Sao Paulo, Brezilya

        55- Valensiya, İspanya

        56- Meksika, Meksika

        57- Antalya, Türkiye

        58- Sapporo, Japonya

        59- Pekin, Çin

        60- Busan, Güney Kore

        10

        61- Fukuoka, Japonya

        62- Edinburg, Birleşik Krallık

        63- Porto, Portekiz

        64- Kudüs, İsrail

        65- Krakov, Polonya

        66- Rio de Janeiro, Brezilya

        67- Honolulu, Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri

        68- Montreal, Kanada

        69- Makao, Çin

        70- Cancún, Meksika

        11

        71- Marne-La-Vallée, Fransa

        72- Doha, Katar

        73- Şarja, Birleşik Arap Emirlikleri

        74- Rodos, Yunanistan

        75- Verona, İtalya

        76- Bolonya, İtalya

        77- Selanik, Yunanistan

        78- Buenos Aires, Arjantin

        79- Lima, Peru

        80- Phuket, Tayland

        12

        81- Delhi, Hindistan

        82- Kandiye, Yunanistan

        83- Tallinn, Estonya

        84- Pattaya-Chonburi, Tayland

        85- Ho Chi Minh Şehri, Vietnam

        86- Playa Del Carmen, Meksika

        87- Johor Bahru, Malezya

        88- Santiago, Şili

        89- Tiflis, Gürcistan

        90- Riyad, Suudi Arabistan

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        91- Marakeş, Fas

        92- Vilnius, Litvanya

        93- Muğla, Türkiye

        Kaynak: Euromonitor International

        94- Zhuhai, Çin

        95- Mekke, Suudi Arabistan

        96- Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti

        97- Guilin, Çin

        98- Hanoi, Vietnam

        99- Kahire, Mısır

        100- Maskat, Umman

        #ht gastro
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