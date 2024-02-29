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        Nohutlu tarifler

        Nohutu hep aynı şekilde pişirmek zorunda değiliz. Nohuttan yapılabilecek farklı yemekler masalarınızı şenlendirecek.

        Giriş: 29.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:30
        1
        Nohutlu semizotu

        Nohutlu semizotu

        Malzemeler

        • 1 küçük bağ semizotu
        • 1 küçük kase nohut
        • 1 küçük boy soğan
        • 1 tatlı kaşığı domates salçası
        • 1 tatlı kaşığı bir salçası
        • 4-+5 diş sarımsak
        • tuz

        Yapılışı

        Yemeklik doğranmış soğanları, salçalar ve zeytinyağı ile birlikte kavuruyoruz. Yıkayıp ayıklamış olduğumuz semizotlarını, haşlanmış nohutu ve sarımsakları da ekledikten sonra karıştırıp kapağı kapatıyor ve kendi suyuyla pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra karabiber ve tuz ile lezzetlendirip altını kapatıyoruz.

        2
        Suni kebap (nohut dürüm)

        Suni kebap (nohut dürüm)

        Malzemeler;

        • Haşlanmış nohut
        • 1 adet büyük soğan
        • Biber salçası
        • Limon
        • Maydanoz
        • Kimyon
        • Tuz
        • Pul biber
        • Sumak
        • Lavaş

        Yapılışı;

        Bir gün öncesinden ıslatmış olduğunuz nohutlarınızı haşlayın. Haşlanmış nohutlarınızı küçük parçalara ayırıp bir tabağa alın. Soğanlarınızı ikiye bölüp ince ince doğrayın. Üzerine yine ince doğradığınız maydanozları, 1 tatlı kaşığı biber salçasını, sumağı ve tuzu ekleyerek karıştırın.

        Hazır lavaş ekmeğimizin içine nohutlarımızı ince bir sıra şeklinde koyalım. Üzerine kimyon ve tuz serpelim. Diğer tarafta hazırladığımız soğan zerzavatımızı da ilave ettikten sonra isteğe göre limonumuzu sıkıp lavaşımızı dürüm şeklinde saralım.

        3
        Humus

        Humus

        Malzemeler;

        • 500 gr nohut
        • 1 çay bardağı tahin
        • Limon
        • Sarımsak
        • Tuz


        Yapılışı;

        Nohutları haşla. Haşlandıktan sonra nohutların kabuklarını soyun ve blenderdan geçirip iyice ezin. Ezdiğiniz nohutların içine 1 çay bardağı tahini ekleyin. Nohutla tahini karıştırın. Katı olursa açılana kadar kaynar su ilavesi ile açın. Daha sonra damak tadınıza göre bolca limon suyu ve 3-4 diş sarımsağınızı da içine ekleyin. Hazır olan humusunuzu kaşığın arka kısmını suyla hafif ıslatarak servis tabağınıza açıp, süsleyebilirsiniz.

        4
        Nohut yahnisi

        Nohut yahnisi

        Malzemeler;

        • 10 adet arpacık soğan
        • 1 adet incik eti
        • Zeytinyağı
        • Un
        • Domates salçası
        • Tuz
        • Karabiber

        Yapılışı;

        Bir tencerenin içerisine göz kararı zeytinyağı ekleyip incik etimizi mühürleyelim. Sonrasında incik etimizin üzerine sıcak su ilave edip iyice yumuşayana kadar düdüklü tencerede haşlayalım.

        Diğer tarafta bir tavanın içerisinde soymuş olduğumuz arpacık soğanlarımızı zeytinyağında rengi değişinceye kadar çevirip bir tabağın içerisine alalım. Aynı tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı domates salçasını kavuralım.

        Kavurduğumuz un ve salçayı, haşlanmış olan incik etimizin bulunduğu tencereye yavaş yavaş ekleyelim. Ardından 2 su bardağı nohutumuzu ve arpacık soğanları, tuzunu ve karabiberi de ilave edelim. Eğer tencerenin içerisindeki su, size az gelirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Yahninizi iyice özleşene kadar 25 dakika kaynatın.

        5
        Nohutlu pilav

        Nohutlu pilav

        Malzemeler;

        • 1 su bardağı pirinç
        • 1 çay bardağı nohut
        • Tereyağ
        • Tuz
        • Karabiber

        Yapılışı;

        Pirincinizi bir kabın içerisine sıcak su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletin.

        2 kaşık tereyağını pilavımızı pişireceğimiz tencerenin içerisine alalım. Tereyağımız eridikten sonra içine suda beklettiğimiz pirincimizi süzüp ekleyelim. Pirincimizi tereyağında kavurup üzerine 2 bardak sıcak suyumuzu döküp nohutlarımızı ve tuzumuzu ekleyelim. Su kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp pilavımız suyunu çekene kadar pişirelim. Pişen pilavımızı dinlendirip servis tabağımıza alıp üzerine karabiber serpebiliriz.

        6
        Pancar sarması

        Pancar sarması

        Malzemeler;

        • 3 bağ pancar
        • 2 su bardağı pirinç
        • 1 çay bardağı haşlanmış nohut
        • 1 büyük soğan
        • Maydanoz
        • Biber salçası
        • Domates salçası
        • Tuz
        • Karabiber
        • Zeytinyağı
        • Yarım limon
        • Sarımsak

        Yapılışı;

        Bir kabın içerisine yıkamış olduğumuz pirinçleri, ikiye ayırdığımız haşlanmış nohutlarımızı, ince ince doğradığımız soğan ve maydanozumuzu alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Üzerine yarım limonu sıkalım. Hepsini karıştırıp harcımızı bir kenarda hazır edelim.

        3 bağ pancarımızı yıkadıktan sonra büyük bir tencerenin içerisinde kaynar suya batırıp çıkaralım. Hazır hale gelen pancarımızın içine 1 tatlı kaşığı harç ekleyip 2 parmak kalınlığında saralım. 30 dakika pişirdiğimiz pancar sarmalarımızı servis tabağının içerisine alıp üzerine zeytinyağının içine iyice ezip eklediğimiz sarımsak karışımını dökelim.

        7
        Nohutlu kabak

        Nohutlu kabak

        Malzemeler;

        • 3 kabak verev kes
        • 1 soğan
        • 2 adet domates
        • 1 adet kırmızı biber
        • 1 çay bardağı haşlanmış nohut
        • Zeytinyağı
        • Tuz
        • Karabiber

        Yapılışı;

        İnce doğanmış soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından doğradığınız 1 adet kırmızı biberi ilave edip kavurmaya devam edin. Kavrulan soğan ve biberin üzerine ikiye bölüp verev şekilde doğradığınız kabaklarınızı, haşlanmış nohutlarınızı ve doğramış olduğunuz domatesleri ekleyin. Üzerine tuzunuzu ve karabiberinizi de attıktan sonra karıştırıp kısık ateşte 35 dakika pişirin.

        8
        Falafel: Nohut Köftesi         

        Falafel: Nohut Köftesi

        Malzemeler:

        • 250 gram nohut
        • 2 adet kırmızı soğan
        • 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
        • 2 yemek kaşığı doğranmış kereviz sapı
        • 2 adet közlenmiş kırmızıbiber veya rendelenmiş havuç
        • 3 diş sarımsak
        • 1 tatlı kaşığı kimyon
        • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
        • 5 yemek kaşığı un
        • Tuz ve beyaz biber
        • Zeytinyağı

        Yapılışı

        Tabii ki nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz ve tüm malzemeleri püre haline gelinceye dek rondoluyoruz. Top top veya köfte şeklinde kızgın yağda kızartıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Yanında cacık ve üstüne tahinle tavsiye ederim, afiyet olsun.

        #ht gastro