Dünyanın kişi başına en fazla çay tüketilen ülkesiyiz, hatta bitkinin ana vatanı olan Asya ülkelerinden bile daha fazla çay içiyoruz.

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Çayın hikayesi nasıl başladı?

Çay aslında Güney Asya’ya özgü bir bitkidir. Sri Lanka’dan Çin ve Hindistan’a kadar uzanır ve Afrika’nın bazı bölgelerinde de yöresel çay bitkileri bulunur.

Çayı sıcak suyla demleyerek içecek haline getirme fikri ise Çin’den çıkmıştır. İnsanlık tarihi kadar eski bir kültür ve medeniyet olan Çin, çay yapraklarının aromasının sıcak suyla birlikte kıvam kazandığının keşfedildiği yer oldu.