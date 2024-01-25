Çömlekte mercimek çorbası
Yaz kış evinde her gün çorba pişenlerden misiniz? Biz çorbasız bir mutfağın hele de çocuklar var ise eksik olduğuna inananlardanız. Çorba yorgun ve hastaysanız ilaç gibi ruha ve bedene en iyi gelen yardımcıdır. Şimdi geleneksel yöntemlerle pişirilmiş tadı muhteşem, defalarca kendi menülerimde de kullandığım mercimek çorbasını paylaşacağım.
Her ülkenin, her evin ve her kültürün kendi mutfağı ve mutfak sırları vardır. Özellikle, Anadolu bu konuda çok zengin bir mirasa sahip. Çorbanın başlıbaşına bir yemek olarak görülmesi gibi, sofranın baştacı edilmesi gerektiğini de hepimiz süregelmiş alışkanlıklarımızdan dolayı biliriz. Tarhanalar her yaz sonu imece usulüyle yapılır, sebzeler kurutulur, otlar saklanır, baharatlar ayıklanır.
Eski çağlarda tavuk suyunun soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülürdü, şehir efsanesi denirdi ama bilim adamlarınca faydasının kanıtlandığı açıklandı. Eskiden bir çok hekim ve filozof, tavuk suyu çorbası içilmesini önerirmiş; ruhun ve bedenin şifaya açılan yolunun, taze sebze ve kemik suyuyla, dengenin ve bütünlüğün eşitlenerek pişirilmesi olarak görülürmüş.
Bin yıllar öncesinde de, yerleşik halkın sofralarında haşlanmış buğday lapasından evrilen tahıl çorbalarının çeşitliliğini görmek mümkün.. Ben bu yazımda size geleneksel yöntemlerle pişirilmiş tadı muhteşem, defalarca kendi menülerimde de kullandığım mercimek çorbasını paylaşacağım. Evet hepimiz mercimek çorbasını seviyor ve yapıyoruz ama benim tarifimi de denemenizi öneriyorum.
Geleneksel yöntemlerle pişirilen çömlekte mercimek çorbası
MALZEMELER
NASIL YAPILIR?
Fırını 200 dereceye ayarlayın, çömleğin ısınması için fırın da yaklaşık 10 dakika bekletin. Mercimek mutlaka iyi yıkanmalı nişastası atılmalı. Geniş ve derin tencere de incikleri mühürleyin, mühürleme işlemi bittikten sonra kenara alın. Aynı tenecerede tüm sebzeleri aynı ölçüler de mümkün olduğunca küçük olacak şekil de doğradıktan sonra, zeytin yağı ile soteleyin dikkat edin karamelizerenk almasın yaklaşık 6 dakika soteledikten sonra fırın da ısıttığınız çömleğin iç yüzeyine tereyağı sürdükten sonra sebzeleri ve mercimeği çömleğin içine dökün üstüne incikleri, tuz, karabiber ve yeteri kadar sıcak su ekledikten sonra hava almayacak şekil de kapatın önceden ısıttığınız fırında 2,5 - 3 saat pişirin. Pişirme işlemi bittikten sonra çorbayı metal bir tencereye alın kuzu incikleri ayırın, tel çırpıcı ile çırpın bu esnada kuru fesleğen ve arzu ettiğiniz farklı baharatları ekleyip lezzetlendirme bölümüne geçin. Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra tercihe göre bir miktar soğuk tereyağı ekleyip hızlıca karıştırın. Çorba 10 dk dinlendikten sonra hazır.
Afiyet olsun.
İsmail Ağacık