Her ülkenin, her evin ve her kültürün kendi mutfağı ve mutfak sırları vardır. Özellikle, Anadolu bu konuda çok zengin bir mirasa sahip. Çorbanın başlıbaşına bir yemek olarak görülmesi gibi, sofranın baştacı edilmesi gerektiğini de hepimiz süregelmiş alışkanlıklarımızdan dolayı biliriz. Tarhanalar her yaz sonu imece usulüyle yapılır, sebzeler kurutulur, otlar saklanır, baharatlar ayıklanır.

Eski çağlarda tavuk suyunun soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülürdü, şehir efsanesi denirdi ama bilim adamlarınca faydasının kanıtlandığı açıklandı. Eskiden bir çok hekim ve filozof, tavuk suyu çorbası içilmesini önerirmiş; ruhun ve bedenin şifaya açılan yolunun, taze sebze ve kemik suyuyla, dengenin ve bütünlüğün eşitlenerek pişirilmesi olarak görülürmüş.

REKLAM

Bin yıllar öncesinde de, yerleşik halkın sofralarında haşlanmış buğday lapasından evrilen tahıl çorbalarının çeşitliliğini görmek mümkün.. Ben bu yazımda size geleneksel yöntemlerle pişirilmiş tadı muhteşem, defalarca kendi menülerimde de kullandığım mercimek çorbasını paylaşacağım. Evet hepimiz mercimek çorbasını seviyor ve yapıyoruz ama benim tarifimi de denemenizi öneriyorum.

Geleneksel yöntemlerle pişirilen çömlekte mercimek çorbası

MALZEMELER

250 gr kırmızı mercimek Lif içeriği yüksek olduğu için tok tutar, sağlıklı şekilde kilo vermeye yardımcı olur. Besleyicidir, şeker içermediği için diyabet hastaları tarafından tüketilmelidir.

1 adet orta boy kuru soğan ve 3 diş sarımsak

1 adet orta boy havuç: Yemekleri ve çorbaları bol vitamine boğduğu gibi, yemeğin sertliğini de alır.

1 adet orta boy kök kereviz: Elinde sihirli değneği olan en sevdiğim kök sebzelerdendir. Mevsiminde mutlaka çiğ ve pişmiş olarak tüketilmelidir. Yemeklere baharatımsı bir aroma verir ve yemeği gizemli kılar. Yapraklarını mutlaka değerlendirmeliyiz. Özellikle buzluğa atılmış ya da taze yaprakların yoğurt ve terbiye ile yapılan çorbası ekşi ve aroma sevenler için birebirdir.

2 adet kuzu incik: Kemik Suyu yapmak için eskiden mahalle kasaplarından alıp, saatlerce kaynatarak konservelerini yapar saklardık. Faydaları yazmakla bitmez. Mutfaklarımızda kemikler birkaç aşamadan geçilerek kaynatılsın ve yemeklerimizi zenginleştirmek için kullanılsın.

1 çay kaşığı kaya tuzu

1 tutam karabiber

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Toprak kapaklı çömlek

NASIL YAPILIR?

Fırını 200 dereceye ayarlayın, çömleğin ısınması için fırın da yaklaşık 10 dakika bekletin. Mercimek mutlaka iyi yıkanmalı nişastası atılmalı. Geniş ve derin tencere de incikleri mühürleyin, mühürleme işlemi bittikten sonra kenara alın. Aynı tenecerede tüm sebzeleri aynı ölçüler de mümkün olduğunca küçük olacak şekil de doğradıktan sonra, zeytin yağı ile soteleyin dikkat edin karamelizerenk almasın yaklaşık 6 dakika soteledikten sonra fırın da ısıttığınız çömleğin iç yüzeyine tereyağı sürdükten sonra sebzeleri ve mercimeği çömleğin içine dökün üstüne incikleri, tuz, karabiber ve yeteri kadar sıcak su ekledikten sonra hava almayacak şekil de kapatın önceden ısıttığınız fırında 2,5 - 3 saat pişirin. Pişirme işlemi bittikten sonra çorbayı metal bir tencereye alın kuzu incikleri ayırın, tel çırpıcı ile çırpın bu esnada kuru fesleğen ve arzu ettiğiniz farklı baharatları ekleyip lezzetlendirme bölümüne geçin. Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra tercihe göre bir miktar soğuk tereyağı ekleyip hızlıca karıştırın. Çorba 10 dk dinlendikten sonra hazır.

Afiyet olsun.

İsmail Ağacık