Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Döneri Almanlara sevdiren adam: Kadir Nurman

Döneri Almanlara sevdiren adam: Kadir Nurman Almanya'da denemeniz gereken 10 geleneksel yemek listesi hazırladık. Listedeki yemeklerden biri de döner. Döneri Almanlara sevdiren Kadir Nurman Almanya'da dönerin babası olarak anılır. Haber Merkezi Giriş: 18.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:31 facebook

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Almanya'da yemek kültürüne ülkeye yüzyıllardır ev sahipliği yapan göçmenlerin yön verdiği söylenebilir. Örneğin döner kebap 60'lı yıllarda buraya çalışmaya gelen göçmen Türkler tarafından Almanya'ya tanıtılmıştır. Almanya sadece sosis ve bira ülkesi değil iyi yemeklerin piştiği ve servis edildiği, lüks lokantaların bulunduğu bir ülkedir. Alman yemekleri doyurucu ve çeşitlidir.Gelin bu yemeklerden en bilindik olanlar hangileri görelim...

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Königsberger klopse Almanya'da en sevilen yemeklerin başında gelir. Kremalı kaparili soslu köfte diyebiliriz. Köfteler geleneksel olarak dana kıyma, soğan, yumurta, hamsi, biber ve diğer baharatlarla yapılır. Bugün çoğu Alman restoranında königsberger klopse bulmak mümkündür.

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Maultaschen Avuçiçi büyüklüğünde kare hamurlardır. İçerisine etli soğanlı maydonozlu bir malzeme koyulur. Mantıyı anımsatır. Ravioli'ye de benzer. Kaynatılır ve et suyu ile servis edilir, bazen tavada tereyağında kızartıldığı da olur. Bugün maultascheni Almanya'nın her yerinde bulabilirsiniz (süpermarketlerde donmuş bile olsa)