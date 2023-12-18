Döneri Almanlara sevdiren adam: Kadir Nurman
Almanya'da denemeniz gereken 10 geleneksel yemek listesi hazırladık. Listedeki yemeklerden biri de döner. Döneri Almanlara sevdiren Kadir Nurman Almanya'da dönerin babası olarak anılır.
Almanya'da yemek kültürüne ülkeye yüzyıllardır ev sahipliği yapan göçmenlerin yön verdiği söylenebilir. Örneğin döner kebap 60'lı yıllarda buraya çalışmaya gelen göçmen Türkler tarafından Almanya'ya tanıtılmıştır. Almanya sadece sosis ve bira ülkesi değil iyi yemeklerin piştiği ve servis edildiği, lüks lokantaların bulunduğu bir ülkedir. Alman yemekleri doyurucu ve çeşitlidir.Gelin bu yemeklerden en bilindik olanlar hangileri görelim...
Königsberger klopse
Almanya'da en sevilen yemeklerin başında gelir. Kremalı kaparili soslu köfte diyebiliriz. Köfteler geleneksel olarak dana kıyma, soğan, yumurta, hamsi, biber ve diğer baharatlarla yapılır. Bugün çoğu Alman restoranında königsberger klopse bulmak mümkündür.
Maultaschen
Avuçiçi büyüklüğünde kare hamurlardır. İçerisine etli soğanlı maydonozlu bir malzeme koyulur. Mantıyı anımsatır. Ravioli'ye de benzer. Kaynatılır ve et suyu ile servis edilir, bazen tavada tereyağında kızartıldığı da olur. Bugün maultascheni Almanya'nın her yerinde bulabilirsiniz (süpermarketlerde donmuş bile olsa)
Labskaus
Tuzlanmış sığır eti, soğan, patates ve pancar ve kornişon ile servis edilir. Uzun zaman Baltık ve Kuzey Denizi denizcilerinin favorisi olmuştur. Bu yemek bugün tüm kuzey Almanya'da, özellikle Bremen, Kiel ve Hamburg'da tüm lokantalarda servis edilir.
Sosis
Sosissiz Almanya olmaz. Sosisi çok seven Almanya'da sosisin 40 çeşidi vardır. Barbeküde veya tavada kızartılır, ardından beyaz ekmek rulosunda hardalla birlikte, eşlikçi olarak patates salatası veya lahana turşusu ile servis edilir.
Currywurst
Doyurucu bir sokak atıştırması diyebiliriz. Bu yemek 1949'da İngiliz askerlerinden ketçap ve köri tozu almayı başaran, bunları karıştıran ve bu karışımı ızgara sosisle servis eden Berlinli Herta Heuwer'a atfedilir. Özellikle Berlin, Köln ve Ren-Ruhr'da, genellikle cips, ketçap, mayonez veya ekmekle servis edilir. Çok popülerdir.
Döner kebap
Döner kebap, 60-70'li yıllarda buraya gelen Türk göçmen işçiler tarafından Almanya'ya tanıtıldı. En eski sokak satıcılarından biri, 1972'de Batı Berlin Hayvanat Bahçesi İstasyonu'nda döner kebaplı sandviçler satmaya başlayan Kadir Nurman'dı. Döneri Almanlara sevdiren Kadir Nurman Almanya'da dönerin babası olarak anılır. Almanya'da dönerin vejetaryen ve vegan versiyonları giderek popüler hale geliyor.
Şinitzel
Şinitzelin kökeni İtalya'dır. Almanya'nın her yerinde çok popüler bir yemektir. Alman versiyonunda tavuk veya hindi ile yapılır. Çoğu geleneksel restoranın da temel yemeğidir. Almanlar şinitzellerinin üzerine çeşitli soslar koymayı severler. Mantar soslu, biber soslu ve kremalı sosla servis edilir. Yanında mutlaka kızarmış patates bulunur.
Käsespätzle
Yumurta, un, tuzla yapılan bir çeşit erişte yemeğidir. Geleneksel olarak et yemeklerinin yanında veya çorbaların içine atılarak servis edilir, peynir eklenerek tatlandırılabilir. Swabia, Bavyera ve Allgäu bölgesinde son derece popüler bir yemektir. Sıcak spätzle ve rendelenmiş granül peynir dönüşümlü olarak katmanlanır ve son olarak kızarmış soğanlarla süslenir. Her katman ekledikten sonra soğumaması ve peynirin erimesi için käsespätzle fırına verilir.
Rouladen
Bu yemek, aile toplanmalarının ve özel günlerin en özel yemeğidir. Genellikle patates köftesi, patates püresi ve kırmızı lahana turşusu ile servis edilir. Vejetaryen ve diğer et seçenekleri de artık yaygın olarak mevcuttur.
Sauerbraten
Sauerbraten, Almanya'nın ulusal yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Sığır etiyle yapılan bir rostodur. Pişirmeden önce et birkaç gün marine edilir. Gleneksel olarak kırmızı lahana, patates köfte veya haşlanmış patates ile servis edilir.