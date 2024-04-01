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        Sağlıklı bayram tatlıları için 5 püf nokta

        Bayram deyince akla çeşit çeşit leziz tatlı ikramları gelir. Ancak gene de uyaralım bayramda aşırı tatlı tüketmeniz tatsız sonuçlara yol açabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:36

        Bayram sofralarını süsleyen, misafirlere ikram edilen tatlıları gözünüzün önüne getirin.Şekerpare, kadayıf, revani, baklava... Uzmanlar Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmazı tatlılara karşı temkinli olmak gerektiği konusunda uyarıyor. Sağlıklı tatlı yapımı ve tüketiminin 5 püf noktasına dikkat etmekte fayda var.

        • Sütlü tatlıları tercih edin

        Ramazan ayında yavaşlayan ve kan şekeri dengesizlikleri meydana gelen metabolizmanız için ağır, şerbetli bayram tatlıları risk oluşturabilir. Bu tür tatlılar kan şekerinde dengesizlik, vücut ağırlığında artış, ani acıkma atakları, sinirlilik, baş ağrısı, artan susama hissi gibi olumsuz durumlar yaratabilir. Sütlü tatlılar ise nispeten daha düşük enerji değerine sahip olduklarından, porsiyon kontrollü tüketildiklerinde kan şeker dengesizliklerine ve vücut ağırlığı artışına neden olmayacaktır. Bu nedenle sütlü tatlıları tercih edin.

        • Tadımlık tüketin

        Tatlıya karşı koyamıyorsanız ve ille de tüketecekseniz misafirlikte ilk olarak ikram edilen lokum, şeker, çikolata gibi ikramlıklar yerine seçiminizi tatlılardan yana kullanabilirsiniz. Şerbetli tatlılar vazgeçilmeziniz ise, bayram süresince mümkün olduğu kadar porsiyon miktarının yarısını tüketmeye veya eve gelen misafirlerinize yarı porsiyon ikram etmeye özen gösterin. Böylece tatlınızı doyumluk değil tadımlık alarak şeker miktarını azaltabilirsiniz.

        Hangi meyve kaç kalori?
        Hangi meyve kaç kalori?
        • Meyvelerle tatlandırın

        Meyveler vitamin, mineral, posa ve birçok fonksiyonel besin bileşenini sağlayan önemli bir besin grubudur. Birçok meyve diğer besinlere kıyasla çok daha düşük enerji içeriğine sahiptir. Meyve tüketiminin kalp hastalıkları, inme ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu olduğu biliniyor. Bu nedenle meyvelerin olumlu; şekerin olumsuz sağlık etkileri göz önünde bulundurulduğunda bayram tatlılarınızı şeker yerine taze veya kuru meyveler ile tatlandırarak tatlı isteğinizi sağlıklı bir şekilde karşılayabilirsiniz. Meyveli tatlılar; hem enerji alımı açısından hem de hazırlanırken yağ içermemelerinden kaynaklı olarak daha düşük enerji içeriğine sahip lezzetli seçimler olacaktır. Ancak tabi ki porsiyon kontrolüne dikkat etmek koşuluyla!

        • Tatlınızın içeriğini gözden geçirin

        Bayram tatlısı ikramlıklarınızı hazırlarken eğer vazgeçemediğiniz bir tatlı var ise içerisindeki malzemelerde yapacağınız değişimler ile tatlının enerji içeriğini azaltabilirsiniz. Örneğin; kullanacağınız unun çeşidini lif içeriği zengin tam buğday, çavdar unlarından yana kullanabilirsiniz. Böylece tüketim sonrasında ani kan şekeri yükselmesinin önüne geçebilirsiniz. Kullandığınız şeker miktarını yarıya düşürerek veya alternatif olarak bal, pekmez, taze ve kuru meyveleri kullanarak da gerekli tatlandırmayı sağlayabilirsiniz. Tatlı tüketecekseniz, diğer karbonhidrat kaynağı olan ekmek, makarna, pilav, börek, hamurişi türevlerinin miktarını azaltarak öğünlerinizi dengeleyin.

        1 saatte hangi egzersizle kaç kalori yakarız?
        1 saatte hangi egzersizle kaç kalori yakarız?
        • Sağlıklı yağları tercih edin

        Bayram tatlılarının yüksek şeker içeriğinin yanı sıra yüksek miktarlarda yağ içerdiği de unutulmamalı. Çoğu geleneksel bayram tatlısının içerisinde yer alan margarin, tereyağ gibi yağların kolesterol ve doymuş yağ asit miktarları yüksektir. Bu yağlar, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, obezite, kanser vb. hastalıklar olmak üzere pek çok hastalığa neden olur. Bu yüzden ikramlıklarınızı hazırlarken doymamış yağ asitleri, E vitamini ve flavonoid içerikleriyle olumlu sağlık etkileri bulunan badem, ceviz, fındık, kaju gibi yağlı tohumlar, avokado, zeytinyağı, ceviz yağı, hindistancevizi yağı gibi sağlıklı yağ çeşitlerinden yararlanabilirsiniz. Ancak bu yağların sağlıklı olsalar dahi enerji yoğunluklarının yüksek olduğu da göz ardı edilmemeli. Aynı zamanda kızaran tatlı çeşitlerinin de yağ içeriklerinin yüksek olduğu unutulmamalı; alternatifler arasında yer almamalı.

        3 sağlıklı tatlı tarifi

        1
        ÇİLEKLİ CHEESCAKE (1 adet: 118 kcal) 

        ÇİLEKLİ CHEESCAKE (1 adet: 118 kcal)

        Alt taban için;

        • 1 su bardağı ince öğütülmüş yulaf ezmesi
        • 1 yemek kaşığı bal
        • 1 yemek kaşığı kakao
        • Yarım çay bardağı çiğ fındık
        • 4 yemek kaşığı süt

        Orta taban için;

        • 12 orta boy çilek
        • 1 yemek kaşığı bal
        • 2 yemek kaşığı labne
        • 2 yemek kaşığı hindistancevizi tozu

        Üst taban için;

        • Yarım paket %70 kakaolu bitter çikolata

        NASIL YAPILIR?

        Yulaf ezmesi, bal, kakao, çiğ fındık ve süt rondodan geçirilir. Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra muffin kalıplarının tabanlarına eşit olarak paylaştırılır. Buzdolabında dağılmayıncaya kadar soğutulur.

        Bu sırada çilek, bal, labne ve hindistancevizi tozu rondodan geçirilir. Buzdolabında soğuyan karışımın üzerine eşit olarak dağıtılır. En son benmari ile eritilen bitter çikolata eşit olarak tüm karışımın üzerine eklenir. Buzdolabınızın dondurucu kısmında 30-45 dakika dondurulur. Bayram ziyaretine gelen misafirlere kahvenin yanında 1’er adet ikramlık olarak tercih edilebilir.

        2
        ELMA TATLISI (1 adet: 209 kcal) 

        ELMA TATLISI (1 adet: 209 kcal)

        • 2 orta boy elma
        • 1 su bardağı kaynamış su
        • 2 yemek kaşığı pekmez
        • 2 yemek kaşığı bal
        • Karanfil
        • Çubuk Tarçın

        Süsleme için;

        • 3 yemek kaşığı labne
        • 2 yemek kaşığı bal
        • 1 tatlı kaşığı hindistancevizi tozu
        • 3-4 tam ceviz içi
        • Toz tarçın

        NASIL YAPILIR?

        Elmalar soyulur, ikiye bölünür, çekirdekleri çıkarılır ve tencereye dizilir. 1 su bardağı kaynamış su içerisine bal ve pekmez karışımı eklenir. Bu karışım elmaların üzerine eşit bir şekilde gezdirilir. Tarçın ve karanfil eklenerek tencerenin kapağı kapatılır; suyu çekene kadar pişirilir ve soğumaya bırakılır. Servis öncesinde labne, bal, hindistancevizi tozu ve toz tarçın karıştırılır, eşit olarak elmaların orta kısmına dağıtılır. Cevizler sıcak tavada 2-3 dakika kadar kavrulduktan sonra küçük parçalara bölünerek elmaların üzerine serpilir.

        3
        Hangi tatlı, kaç kalori? 

        Hangi tatlı, kaç kalori?

        • Kadayıf (1 dilim/140-160 g): 420-480 kcal
        • Revani (1 orta dilim-100 g): 348 kcal
        • Baklava (1 adet/ 40 g) : 165 kcal
        • Şekerpare (1 adet / 50 g): 148 kcal
        • Tulumba tatlısı (1 adet /30 g): 95 kcal
        • Sütlaç (1 kase): 300 kcal
        • Supangle (1 kase): 184 kcal
        • Tavukgöğsü tatlısı (1 orta boy-210 g): 165 kcal
        • Elma tatlısı (1 adet): 209 kcal
        • Çilekli cheescake (1 adet): 118 kcal
        #ht gastro