Aşağıdaki veriler ortalama rakamları gösterir. Elbette yaktığınız kalori miktarı yaşınız, cinsiyetiniz, metabolizma hızınız ve en önemlisi kilonuz gibi faktörlerle değişkenlik gösterecektir. Fazla kiloluysanız yaktığınız kalori miktarı artar, ancak ideal kilodaysanız ve form tutmak istiyorsanız yaktığınız kalori miktarı azalır.
Ne yaparsam ne kadar kalori yakarım?
- Bir dilim çikolatalı pasta yaklaşık 290 kalori. Bu kaloriyi yakmak için 2,5 saat aktif bir şekilde ev işi yapmanız lazım.
- Bir dilim pizzaya hayır diyemiyorsanız 330 kalori alıyorsunuz demektir. 2 dilim pizza ile doyarım diyen biri kaloriyi yakabilmek 1 saat boyunca ara vermeden yüzmeli. Bu size 700 kalori yaktıracak.
- Bir dilim baklavaya kim hayır diyebilir: 200 kalori. Yakabilmek için ise hiç durmadan 1 saat dans etseniz yeridir.
- 1 porsiyon pide ortalama 305 kalori yapar. Bunu yakmak için 1,5 saat aerobik egzersizi yapmalısınız.
- 1 fincan şekerli ve sütlü kahve içtiğinizde 150-160 kalori almış oluyorsunuz. Onu yakabilmek için 1 saat kadar dans etmelisiniz.
- 300 gramlık bir porsiyon İskender kebap 580 kalori ediyor. Bunun için açık havada yaklaşık 1 saat bisiklete binmelisiniz.
- Lahmacun yemek bize 220 kaloriye mal oluyor. Bunu yakmak için yaklaşık yarım saat basketbol oynamalısınız.
- 1 porsiyon domates soslu makarna 300 kalori demek. Bu kaloriyi yakabilmek için ya 2,5 saat aktif bir şekilde ev temizliği yapmalısınız ya 1 saat yoga yapmalısınız ya da yarım saat tempolu yürüyüş yapmalısınız.
- 1 porsiyon kremalı mantarlı kızarmış tavuk parçalarından oluşan bir makarna 550 kalori. Bunu eritebilmek için hiç durmadan 1 saat tenis oynamalısınız.
- 100 gramlık patates kızartması 400 kalori. Üzerine bir tatlı kaşığı ketçap 30 kalori, mayonez 150 kalori. Yani bir anda tam 580 kalori aldınız demek. Bunun için ne yapmanız gerektiğini yukarıdaki grafikten bulabilirsiniz.
- 1 porsiyon sucuklu yumurtayı yakmak için 2 saat kayak yapmalısınız
- 1 porsiyon kalamar kızartması sosu ile birlikte 240 kalori ediyor. Bunu yakmak için 4 saat paten kaymanız gerekiyor.
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