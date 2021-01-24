Aşağıdaki veriler ortalama rakamları gösterir. Elbette yaktığınız kalori miktarı yaşınız, cinsiyetiniz, metabolizma hızınız ve en önemlisi kilonuz gibi faktörlerle değişkenlik gösterecektir. Fazla kiloluysanız yaktığınız kalori miktarı artar, ancak ideal kilodaysanız ve form tutmak istiyorsanız yaktığınız kalori miktarı azalır.

Ne yaparsam ne kadar kalori yakarım?

Bir dilim çikolatalı pasta yaklaşık 290 kalori. Bu kaloriyi yakmak için 2,5 saat aktif bir şekilde ev işi yapmanız lazım.

Bir dilim pizzaya hayır diyemiyorsanız 330 kalori alıyorsunuz demektir. 2 dilim pizza ile doyarım diyen biri kaloriyi yakabilmek 1 saat boyunca ara vermeden yüzmeli. Bu size 700 kalori yaktıracak.