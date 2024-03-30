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Neden gezen tavuk yumurtası yemeliyiz? Serbest gezen tavuk yumurtalarından yanayız ve size bunun sebeplerini 6 farklı başlıkta açıklayabiliriz. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 30.03.2024 - 14:04 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:04 facebook

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Yumurta özellikle de zaman içinde seri üretimle hayatımızın bir parçası olduğundan beri, doğanın kusursuz bir besini olarak sofralarımızı süslüyor. Ama ne yazık ki her yumurta eş değere sahip değil.

Büyükçe bir markete gidin ve koridorları dolaşmaya başlayın; hepsini göreceksiniz: Beyaz yumurta, kahverengi yumurta, kafeslenmemiş yumurta, Omega-3 ile zenginleştirilmiş yumurtalar, serbest gezen tavuklardan alınan yumurtalar vs. Amacımız sadece en iyi yemeği yapıp en iyi şekilde beslenmekken, hangi yumurtayı seçmemiz gerektiğini nereden bileceğiz?

Biz, serbest gezen tavuk yumurtalarından yanayız ve size bunun sebeplerini 6 farklı başlıkta açıklayabiliriz.

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Dengeli besinsel değerler Gezen tavuk yumurtalarının besinsel içeriği başka hiçbir gıda maddesine benzemez: 6 g protein, 70 mg omega-3 yağlı asit, bolca lütein ve zeaksantin (maküler dejenerasyon gibi ileri yaş görüş kaybı riskini düşüren maddeler bunlar) ve A, D ve E vitaminlerinden kayda değer dozlar. Ayrıca belleği ve sinirsel fonksiyonlarını güçlendiren kolin bileşeninden de bol miktarda var bu yumurtalarda.

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D vitamininden daha da fazla 2009 yılında yapılan bir çalışmaya göre, serbest bir şekilde otlaklarda gezen tavukların yumurtalarında, geleneksel süpermarket yumurtalarına kıyasla 3 ila 6 kat daha çok D vitamini bulunuyor. D vitamini, kemik ve diş sağlığını güçlendiriyor, bağışıklık fonksiyonlarını destekliyor ve insülin seviyesini düzenliyor. Yumurta, doğası gereği zengin D vitamini içeriğine sahip az miktarda besin türünden biri; bu yüzden rutin takviyelerinizi bir kenara bırakıp sabahlarınızı haşlanmış yumurtayla taçlandırabilirsiniz.