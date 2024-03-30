Neden gezen tavuk yumurtası yemeliyiz?
Serbest gezen tavuk yumurtalarından yanayız ve size bunun sebeplerini 6 farklı başlıkta açıklayabiliriz.
Yumurta özellikle de zaman içinde seri üretimle hayatımızın bir parçası olduğundan beri, doğanın kusursuz bir besini olarak sofralarımızı süslüyor. Ama ne yazık ki her yumurta eş değere sahip değil.
Büyükçe bir markete gidin ve koridorları dolaşmaya başlayın; hepsini göreceksiniz: Beyaz yumurta, kahverengi yumurta, kafeslenmemiş yumurta, Omega-3 ile zenginleştirilmiş yumurtalar, serbest gezen tavuklardan alınan yumurtalar vs. Amacımız sadece en iyi yemeği yapıp en iyi şekilde beslenmekken, hangi yumurtayı seçmemiz gerektiğini nereden bileceğiz?
Biz, serbest gezen tavuk yumurtalarından yanayız ve size bunun sebeplerini 6 farklı başlıkta açıklayabiliriz.
Dengeli besinsel değerler
Gezen tavuk yumurtalarının besinsel içeriği başka hiçbir gıda maddesine benzemez: 6 g protein, 70 mg omega-3 yağlı asit, bolca lütein ve zeaksantin (maküler dejenerasyon gibi ileri yaş görüş kaybı riskini düşüren maddeler bunlar) ve A, D ve E vitaminlerinden kayda değer dozlar. Ayrıca belleği ve sinirsel fonksiyonlarını güçlendiren kolin bileşeninden de bol miktarda var bu yumurtalarda.
D vitamininden daha da fazla
2009 yılında yapılan bir çalışmaya göre, serbest bir şekilde otlaklarda gezen tavukların yumurtalarında, geleneksel süpermarket yumurtalarına kıyasla 3 ila 6 kat daha çok D vitamini bulunuyor. D vitamini, kemik ve diş sağlığını güçlendiriyor, bağışıklık fonksiyonlarını destekliyor ve insülin seviyesini düzenliyor. Yumurta, doğası gereği zengin D vitamini içeriğine sahip az miktarda besin türünden biri; bu yüzden rutin takviyelerinizi bir kenara bırakıp sabahlarınızı haşlanmış yumurtayla taçlandırabilirsiniz.
Mutlu tavuklar
Bazı yumurta üreticileri, hayvan dostu tüketicilerin içlerini rahat ettirmek amacıyla farklı önlemler alıyor artık. “Gezen tavuk” yazan etiketler örneğin, etiketlemede yapılan düzenbazlıkların önüne geçmede bir nebze de olsa etkili. Tavuğun serbest bir şekilde gezerek yaşadığından bu şekilde emin olmak önemli; çünkü “kafessiz” iddiasında bulunan bazı üreticiler, bu tür pazarlama teknikleri ile aslında sadece daha büyük kafeslerde yetiştirdikleri tavuklarla tüketiciyi yanıltmakta hiçbir sakınca görmüyor. Serbest gezen tavuklar, daha “insani” şartlarda, fabrikalar dışında yetiştiriliyorlar. Sağlıklı bir şekilde besleniyor, taze içme suyuna erişebiliyor ve istedikleri gibi dolaşma özgürlüğüne sahip oluyorlar. Mutlular yani – mutlu ve sağlıklı tavuklardan da daha kaliteli yumurtalar çıkıyor.
Düşük kolesterol
Gezen tavuk yumurtalarındaki kolesterol miktarı, standart market yumurtalarına kıyasla üçte bir oranında daha az. Geleneksel yumurtalarda yaklaşık 423 mg kolesterol bulunuyorken, gezen tavuk yumurtalarındaki kolesterol miktarı yaklaşık 277 mg. Kolesterol kaygı duyduğunuz bir konu ise eğer, gezen tavuk yumurtalarına yönelmek akıllıca olacaktır.
Tatmin eden yemekler
Bir gezen tavuk yumurtasında sadece 72 kalori olduğu düşünüldüğünde, doyurucu ve sağlıklı bir sahanda yumurtayla kahvaltınızı yapabilir, işe gitmeden önce sabah sabah adım saymak zorunda kalmayabilirsiniz. Ayrıca yumurtanın yapısındaki bol miktarda protein ve sağlıklı yağlar sayesinde, öğle yemeğine dek acıkmazsınız. Aynı şeyi bir kâse mısır gevreği için söyleyebilir misiniz?
Daha fotojenik kahvaltılar
Gezen tavuk yumurtalarının sarı kısımları daha derin ve canlı bir renge sahiptir; çünkü bunları yumurtlayan tavuklar, besinsel açıdan zengin diyetlere maruz bırakılırlar. Hafta sonu kahvaltınızı şöyle bir gözünüzde canlandırın o zaman; mükemmel altın rengi sarının tabağınızın içine içine aktığını. Estetiğin, yemeğin verdiği hazzı kat be kat arttırdığı bir gerçek ne de olsa.