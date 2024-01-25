Köz kapya nasıl yapılır? Közlendiği anda, dumanlı ve tütsülü aroması ile mutfağımızda harika esintiler bırakan közlenmiş biber mutfağın gizli cevherlerinden biridir.

Mutfak alışkanlıkları arasında en çok kullanılan sebzeler arasında kırmızı kapya biberi yer alır. Sebze bileşeni ve garnitür olarak sofralarımızın rengi, lezzetlisi ve 9 bin yıllık tarihi olan eşsiz bir tür. (En eski fosil izleri, ailelerin kendi biberlerini yetiştirdiği güneybatı Ekvator'da bulunmuş)

Çok basit bir sebze gibi görünse de nasıl hazırlanıp pişirileceğinin temellerini kabaca öğrenip, nasıl servis edileceği hakkında fikir edinmek mutfağınızın temel taşıdır aslında. Yazılarımda sadece malzeme ve ölçü vermek değil amacım. Yediğimiz tüm nimetlerin yolculuğunun ve nereye varmak istediğini anlayabilirsek eğer dünyamıza katkısı olacağı inancını taşıyorum. Tabaklara renk olarak eklendiğinde kimsenin hayır diyemeyeceği, aynı zamanda doğru işlendiğin de de müthiş bir lezzet olarak bizi selamlar. Asya mutfağında tava yemeklerinde Avrupa yemeklerinde etlere eşlik eder. Anadolu’da daha çok salçası ve köz konservesi ile bilinir.

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Sanırım en sevdiğim yemeklerinden biri mezesi olmalı, çünkü her zaman yanında ekmek servis ediliyor. Ekmeğinizi kasenin dibinde kalan işlenmiş ana malzeme ile zeytinyağına daldırmak gibisi yok. Biberleri közlediğimiz esnada, dumanlı ve tütsülü aroması ile mutfağımızı tatlı bir esintiye bırakan közlenmiş biber, yaz mutfağının gizli mücevherlerinden biridir.

İster akşam yemeğinizle, ister kahvaltınızda hızlı ve kolay bir garnitür arıyor olun, ister kış için hazırlıyor olun bu biberleri ızgarada közlemek bu işi bir üst seviyeye taşımak için harika bir yoldur.

Közlenmiş biberi saklama koşulları

Artan közlenmiş biberler ağzı sıkıca kapatılmış bir kavanozda saklanmalı, biberlerin üzeri zeytinyağı ile kaplandığından emin olunmalıdır. Açılmış kavanozlar buzdolabında bir aya kadar saklanabilir.

Közlenmiş biberler de dondurulabilir, temizlenmiş közlenmiş biberleri hava geçirmez bir dondurucu poşetine veya kabına koyun. Dondurucuda 10-12 ay dayanırlar.

Alternatif tarif: Közlenmiş Kırmızı Biber Çorbası

Közlenmiş Kırmızı Biber Çorbası denemediğinizi düşünerek sizi çok farklı, çok pratik ve kolay bir çorba deneyimine davet ediyorum. Kırmızı dolmalık biberler kavrulur. Yeterli miktarda su ile 5 dk kaynadıktan sonra yoğurt un ve yumurtalı terbiye ile birlikte taze mevsiminde otlarla karıştırılarak iç ısıtan bir çorba elde edilir.

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Vejeteryan börek dolgusu olarak kullanabilirsiniz. Meze olarak da, yoğurt ve sarımsakla işleyebilir, zeytinyağında kızdırılmış nane ile servis edebilirsiniz.

Köz Kapya Biberi nasıl yapılır?

MALZEMELER

8 orta boy kapya biberi

2-3 diş kıyılmış sarımsak

1 avuç kıyılmış maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?