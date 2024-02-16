HAKARL (İZLANDA)

İzlanda’nın ulusal yemeklerinden birisi olan Hakarl, tadı sert peynir gibi olan köpekbalığından yapılır. Grönland köpekbalıklarının bağırsaklarını çıkarıp kafasını keserek oluşturulan bu yemek, sığ bir mezara koyulur, üzeri kum ve taşlarla örtülür. Böyle yapılma sebebi balığın zehirli olmasıdır, kaya bu zehri uzaklaştırır. 2-3 ay bekletilen bu et, şeritler halinde kesilir ve servis yapılmadan önce birkaç ay daha kurutulur. Vikingler tarafından mümkün olduğu kadar çok yiyecek saklamanın gerektiği bir zamanda bulunduğu düşünülüyor.