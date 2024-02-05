Dim Sum (Çin mantısı)

Çin mutfağı, dünya genelinde oldukça popülerdir ve dim sum da bu mutfağın en lezzetli ve gizemli yemeklerinden biri kabul edilir. Çin mantısı ya da gyoza olarak da tanınmıştır. Dim sum, Çin mutfağında et, balık ve kabuklulardan oluşan bir menüdür. Önemli bir kahvaltı ve öğle yemeği olup yemekle birlikte çay içilir.