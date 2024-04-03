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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Bayram tatlısı: Kalburabastı

        Bayram tatlısı: Kalburabastı

        Bayram denilince hepimizin aklına önümüze gelen çeşit çeşit tatlılar gelir. Anneannenizin kendi elleriyle açtığı o cevizli baklavası, teyzenizin yaptığı o kalburabastı, halanızın revanisi derken şeker komasından çıkamaz hale gelirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 08:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 08:51
        Bayram tatlısı: Kalburabastı

        Anneannenizin kendi elleriyle açtığı o cevizli baklavası, teyzenizin yaptığı o kalburabastı, halanızın revanisi derken şeker komasından çıkamaz hale gelirsiniz.

        MALZEMELER

        Hamuru için;

        • 1 su bardağı zeytinyağı
        • 1 su bardağı süt 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya
        • Aldığı kadar un

        İçi için;

        • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
        • 1 çay bardağı toz şeker
        • 2 tatlı kaşığı tarçın

        Şerbeti için;

        • 2 su bardağı tozşeker
        • 2 su bardağı su
        • Yarım limon (İyice kaynatılır, kaynadıktan sonra limon suyu ilave edilir)

        NASIL YAPILIR?

        • Hazırlanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar alınır ve bir kevgir ya da rende üzerinde daire şeklinde açılır.
        • İç malzemeler karıştırılarak açılan hamurun içine konup, ağzı kapatılır.
        • Yağlanmış fırın tepsisine dizilip, 175 derece önceden ısıtılmış fırında pişirilir.
        • Fırından çıkan kalburabastılar soğuk şerbet içine atılıp, şerbeti çekince çıkarılır, servis tabağına dizilir
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