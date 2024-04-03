Bayram tatlısı: Kalburabastı
Bayram denilince hepimizin aklına önümüze gelen çeşit çeşit tatlılar gelir. Anneannenizin kendi elleriyle açtığı o cevizli baklavası, teyzenizin yaptığı o kalburabastı, halanızın revanisi derken şeker komasından çıkamaz hale gelirsiniz.
Giriş: 03.04.2024 - 08:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 08:51
Anneannenizin kendi elleriyle açtığı o cevizli baklavası, teyzenizin yaptığı o kalburabastı, halanızın revanisi derken şeker komasından çıkamaz hale gelirsiniz.
MALZEMELER
Hamuru için;
İçi için;
Şerbeti için;
NASIL YAPILIR?