Unutulmaya yüz tutan bayram gelenekleri

Toplu aile kahvaltısı
Herkes aile büyüğünün evinde toplandığında çıkar kahvaltının keyfi. Uzun sofralarda bol kahkahalı sohbetler hava da uçuşur. Bayram neşesi ile aile sıcaklığı da birleşince o kahvaltılar tadından yenmez.
Bayramlık giysiler
Adı üstünde bayramlık. Günler önceden bayramlıklarımızı alınır, bayram günü giymek için dolabımızda bekler. “Bayramlık” kavramı sadece en güzel kıyafetler olduğu için değil hem yeni hem de o yeniliğin enerjisine inanıldığı için giyilir.Gözümüzün nurları; Büyüklere ziyaret Şeker bayramı denince akla gelen ilk kavramdır büyüklere ziyaret. Onlar bizim gözümüzün
nurları. Büyükler ziyaret edilir, hal hatır sorulur, gönüller alınır, küsler barışır, dargınlıklar giderilir.
O el mutlaka öpülecek
El öpüp başı koyma kavramı aile içerisinde “bayramlaşmak” olarak da geçer. Yalnızca bizde olan bir gelenek değildir farklı kültürlerde karşımıza çıkar. El öpme âdeti, büyüklere olan saygının bir göstergesidir. Bir nevi “başımın üstünde yerin var” demektir.
Bayramın ayrılmaz ikilisi; Kolonya ve Şeker
Kolonya Türk ikram kültürünün vazgeçilmezlerinden biri. Osmanlı döneminde oldukça pahalı ürünler arasındaymış kolonya. Evlerine gelen misafirlere kolonya ikram ederek onlara değer verdiklerini gösterirmiş. Kolonyanın ayrılmaz ikilisi olan şeker ise, ağızlar tatlansın diye evin en küçüğüne dağıtması için verilirmiş.
Çocukların gece uyuyamama sebebi; Bayram Harçlığı
Çocuklar bayramdan bir gün önce sabahı zor ederdi. Ertesi gün şeker toplayacaklarını, harçlık alacaklarının hayalini kurar dururdu. Sabah olduğunda en güzel kıyafetlerini giyip büyüklerinin ellerini öpmek için sıraya girerlerdi. Ceplerine, avuçlarına sıkıştırılan harçlıklarla mutlulukları yüzlerinden okunurdu. Eskiden büyüklerimiz bir peçetenin içine sarıp verirdi harçlıklarımızı,
hala sürdüren var mı bilinmez ama özlendiği kesin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!