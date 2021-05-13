Bayramın en tatlısı; Kalburabastı

Bayram denilince hepimizin aklına önümüze gelen çeşit çeşit tatlılar gelir. Anneannenizin kendi elleriyle açtığı o cevizli baklavası, teyzenizin yaptığı o kalburabastı, halanızın revanisi derken şeker komasından çıkamaz hale gelirsiniz.