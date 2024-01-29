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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Çocuklar için sebzeli 5 tarif

        Çocuklar için sebzeli 5 tarif

        Bu tarifler hem besleyici hem de çocukların gözlerine ve sofralarınıza renk katan cinsten...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:28
        1

        KABAK SANDAL

        • 5 tane kabak
        • 1 kâse dolusu tavuk kıyması
        • 2 tane çarliston biber
        • 1 tane kırmızı biber
        • 2 adet domates
        • 2 tane soğan
        • 1 diş sarımsak
        • Göz kararı tuz,
        • Kimyon
        • Kekik
        • Pul biber
        • Kırmızı tatlı biber
        • Karabiber
        • Yarım yemek kaşığı salça

        Üzerine Beşamel Sos için;

        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1, 5 yemek kaşığı un
        • 1, 5 su bardağından biraz fazla süt
        • Biraz tuz karabiber

        En üstü için:

        • Rendelenmiş kaşar peynir

        Son olarak sos için:

        • 1 yemek kaşığı salçayı
        • 1 su bardağı sıcak su

        Beşamel Soslu Kabak Sandal Yapılışı:

        • Öncellikle tavuk kıymalı iç harcımızı hazırlayalım. Soğanı doğrayıp hafif tavada kavuralım. Tavuk kıymasını içerisine atalım.
        • Tamamen kavrulduktan sonra biberi atalım.
        • Ardından domates, salça ve sarımsağı atalım.
        • Pişince hepsi altını kapatalım. Kabaklarımızı yıkayıp ortadan ikiye bölelim.
        • İçlerini oyup kızartalım.
        • İçlerini oyduğumuz kabaklara tavuklu iç harçtan koyalım.
        • Beşamel sosu yapalım tavada tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra topaklanmaması için sütü azar azar ekleyelim. Çırpıcıyla karıştırarak (topaklanmaması için) pişirelim.
        • Kabakları fırın tepsine dizelim. Üzerine önce beşamel sostan dökelim ardından kaşar rendesi ekleyelim.
        • 1 yemek kaşığı salça ve sıcak suyu karıştırıp özdeştirelim. Fırın tepsinin içerisine bu sosu dökelim. Önceden ısıttığımız fırında üzeri kızarana kadar fırında pişirin.
        2

        MÜCVER

        Mücver Tarifi Malzemeleri:

        • 2 adet kabak
        • Maydanoz
        • Dereotu
        • 2 adet yeşilsoğan
        • 1 yumurta
        • 1 yemek kaşığı un
        • 1 yemek kaşığı kaşar rendesi
        • Tuz, kırmızı biber

        Kızartmak için:

        • Sıvı yağ

        Mücver Tarifi Hazırlanması:

        • Öncelikle kabaklar yıkanır ve rendelenir.
        • Rendelenen kabak elle sıkılarak fazla suyu alınır.
        • Üzerine diğer hazırlanmış malzemeler eklenir ve güzelce karıştırılır.
        • Bir tavada sıvı yağ kızdırılır ve kaşıkla tek tek yağa konarak altı üstü pişirilmesi sağlanarak kızartılır.
        • Tabağa alınan mücver hazırdır.
        • Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülebilirya da sade olarak tüketilebilir.
        3

        KARNIBAHAR GRATEN

        • 1 tane orta boy karnabahar
        • 5 su bardağı sıcak su

        Beşamel sos için:

        • 2 yemek kaşığı un
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 su bardağı soğuk süt
        • 1,5 çay kaşığı tuz
        • İsteğe bağlı ¼ muskat rendesi

        Üzeri için:

        • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

        Yapılış

        • Karnabaharın kök kısmını keselim ve çiçekleri ayıralım. Ardından bol suda iyice yıkayalım. Yıkama işleminden sonra karnabaharları süzelim.
        • Karnabaharı haşlama aşamasına geçebiliriz. Burada haşlama suyunu derin bir tencereye alalım. Dilerseniz içerisine çok az miktarda un katarak karnabaharların beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz. 10 dakika haşlama işlemini yapalım. Haşlanan karnabaharları soğuk suda bekletelim ve ardından iyice süzelim.
        • Fırında karnabahar için beşamel sosu yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresine alıp eritelim.
        • Ardından 2 yemek kaşığı unu ekleyerek 2-3 dakika kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavurma işleminde dikkatli olalım, unu yakmayalım.
        • 2 su bardağı soğuk sütü kontrollü ve yavaş bir şekilde sos tenceresine dökelim. Sütü eklerken aynı zamanda çırpma işlemini yapalım. Eğer iyi çırpılmaz ise topaklanma olur.
        • Tuz ve isteğe bağlı rendelenmiş muskat cevizini de sos tenceremize ekleyelim. Muskat yerine karabiber ekleyebilirsiniz.
        • Beşamel sos kıvam aldığında ocağın altını kapatabiliriz.
        • Haşlayıp soğuk suda bekletilen karnabaharları güzelce süzelim. Ardından karnabaharları borcama veya fırın kabına alalım.
        • Hazırlanan beşamel sosu karnabaharların üzerine dökelim.
        • Rendelenmiş 1 su bardağı kaşar peynirini beşamel sosun üzerine ilave edelim.
        • 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirelim.
        • Kaşar peynir kızardığında fırını kapatalım.
        • Fırından çıkardığımız karnabahar grateni servis tabağına alarak sunuma hazırlayalım.
        4

        PANCAR CİPSİ

        Pancarı soyup cips rendesi ile doğrayın. İyice kurulayın, yağ spreyi ile zeytin yağı serpiştirin.

        Tuz ekleyip yağlı kağıt üzerinde fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece fırında pancarlar kuruyup kızarana kadar fırınlayın.

        5

        KABAK SPAGETTİ

        • 2 adet kabak
        • Dilimlenmiş parmesan peyniri
        • Domates
        • Soya sosu
        • Taze nane
        • Tuz
        • Karabiber

        Kabaklarınızı uzun 2 dilime ayırın. Bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağı, hafif tuz ve karabiber ile yumuşayana kadar pişirin. Diriliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Pişirdiğiniz kabaklarınızı servis tabağınıza alıp, üzerine soya sosu, domates dilimleri, rendelenmiş parmesan peynirini ekleyip süs olarakta taze nane koyup servis edebilirsiniz.

        İsteğe göre kabaklarınızın üzerine bir tavanın içerisinde soğan, salça ve baharatlarla kıyma kavurup koyabilirsiniz. O da ayrı bir seçenek olacaktır.

        #ht gastro
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