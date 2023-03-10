Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği

Sushi – Japonya

Sushi yemek için Japonya’ya kadar gitmenize gerek yok, bu öyle bir yiyecek ki dünyanın her yerinde bulunabiliyor. Çok fazla çeşidi olan sushinin ana malzemeleri pirinç ve balık, içinde sebze ve hatta meyve bulunuyor. Soya sosu, zencefil turşusu ve wasabi de sushinin tadını veren malzemelerdir. Sushi farklı deniz ürünleri ile yapılabilir; ton balığı, yılan balığı, somon ve hatta ahtapot gibi keskin tatlar arasından kendi favori sushinizi seçebilirsiniz. Çekingen davrananlara ise neden dünyanın en fazla tüketilen 10 yiyeceğinden biri olduğuna dair fikir edinmelerini tavsiye edebiliriz.