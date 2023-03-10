HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği

Denemeyenler neler kaçırdıklarını bilemezler. Bizler de hem meraklılarına hem de bilmeyenlere, mutlaka tadılması gereken 41 dünya yemeğinden oluşan bir liste hazırladık.
Necmiye Uçansoy

Yerel mutfaklar ve farklı tatlar denemek çok özel bir damak zevkini de beraberinde getirir. Bunun için alışılmışın dışına çıkabilmek, yeniliklere açık olmak ve biraz da cesaret gerekir. Mutlaka tadılması gereken 41 dünya yemeğinden oluşan bir liste hazırladık.   

  • Sushi – Japonya 

    Sushi yemek için Japonya’ya kadar gitmenize gerek yok, bu öyle bir yiyecek ki dünyanın her yerinde bulunabiliyor. Çok fazla çeşidi olan sushinin ana malzemeleri pirinç ve balık, içinde sebze ve hatta meyve bulunuyor. Soya sosu, zencefil turşusu ve wasabi de sushinin tadını veren malzemelerdir. Sushi farklı deniz ürünleri ile yapılabilir; ton balığı, yılan balığı, somon ve hatta ahtapot gibi keskin tatlar arasından kendi favori sushinizi seçebilirsiniz. Çekingen davrananlara ise neden dünyanın en fazla tüketilen 10 yiyeceğinden biri olduğuna dair fikir edinmelerini tavsiye edebiliriz.

  • Rendang – Endonezya 

    Dünyanın en lezzetli yemeği olarak nam salan rendangı ülkemizde bulmak kolay değil ama var. Bir yemek için Endonezya’ya kadar gidilir mi derseniz, söz konusu olan rendang diyelim. Sığır eti, zerdeçal, sarımsak, limon otu, zencefil, biber, havlıcan bir saat kadar Hindistan cevizi sütüyle haşlanıyor. Yumuşak bir dokusu, aromatik bir tadı ve egzotik pişirme yöntemiyle eşsiz. Nasıl yapıldığı anlatmak bile merakınızı cezbetmeye yetebilir.

  • Ramen – Japonya 

    Japonya’nın en ünlü yemeklerinden biri olan ramen, erişte yemeği ile düşünülebilir ancak bu onun ancak çok basit bir tanımı olarak kalır. Buğday eriştesinin et suyunda çeşitli sebzelerle pişirilmesi ile yapılan ramenin lezzeti etten gelir. Japonya’da her bölgenin kendine has özel ramen tarifi vardır. Kullanılan et, baharatlar ve sebzeler çeşitlilik gösterir ve bu da her rameni birbirinden farklı yapar. Japon restoranlarında sushinin egemenliği olsa da Japonya’nın asıl yemeği ramen diyebiliriz.

  • TomYamGoong – Tayland 

    Karides ile yapılan Tayland’ın en meşhur çorbası, tomyamgoong, tarifindeki çok sayıda sağlıklı bitki ve aromatik baharatlar ile sıra dışı bir yemek. Limon otu, ıhlamur, kaffir yaprağı, havlıcan, kırmızı biber ile karidesin bir araya geldiği tomyamgoong çorbası, baharatlı, ekşi ve biraz da tatlı. Bu lezzetler buluşması, Hindistan cevizi sütü ve krema ile servis ediliyor. Kulağa bile çok lezzetli geldiğini söyleyebiliriz.

  • Kebap – Türkiye

    Dünyanın en güzel yemeklerinden bahsederken kebabı listenin en başına yazmamak olmazdı. Şiş kebap kullanılan sebzeleri ve ızgarada pişirilme tekniği ile dünyanın en benzersiz lezzetlerinden biri. Kebabın ünü tüm dünyaya ulaştı, İngiltere’den ABD’ye ve Uzakdoğu’ya kadar kebap restoranları bulunuyor. Ancak bunların çoğu, Anadolu mutfağının kebaplarından oldukça uzak. Bu yüzden, kebap yemek için ülkemize gelen turistlerin kendi yerel kebaplarını bir daha yemeği düşünmemeleri son derece olası.

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