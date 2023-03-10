Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği

Yerel mutfaklar ve farklı tatlar denemek çok özel bir damak zevkini de beraberinde getirir. Bunun için alışılmışın dışına çıkabilmek, yeniliklere açık olmak ve biraz da cesaret gerekir. Mutlaka tadılması gereken 41 dünya yemeğinden oluşan bir liste hazırladık.
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Sushi – Japonya
Sushi yemek için Japonya’ya kadar gitmenize gerek yok, bu öyle bir yiyecek ki dünyanın her yerinde bulunabiliyor. Çok fazla çeşidi olan sushinin ana malzemeleri pirinç ve balık, içinde sebze ve hatta meyve bulunuyor. Soya sosu, zencefil turşusu ve wasabi de sushinin tadını veren malzemelerdir. Sushi farklı deniz ürünleri ile yapılabilir; ton balığı, yılan balığı, somon ve hatta ahtapot gibi keskin tatlar arasından kendi favori sushinizi seçebilirsiniz. Çekingen davrananlara ise neden dünyanın en fazla tüketilen 10 yiyeceğinden biri olduğuna dair fikir edinmelerini tavsiye edebiliriz.
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Rendang – Endonezya
Dünyanın en lezzetli yemeği olarak nam salan rendangı ülkemizde bulmak kolay değil ama var. Bir yemek için Endonezya’ya kadar gidilir mi derseniz, söz konusu olan rendang diyelim. Sığır eti, zerdeçal, sarımsak, limon otu, zencefil, biber, havlıcan bir saat kadar Hindistan cevizi sütüyle haşlanıyor. Yumuşak bir dokusu, aromatik bir tadı ve egzotik pişirme yöntemiyle eşsiz. Nasıl yapıldığı anlatmak bile merakınızı cezbetmeye yetebilir.
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Ramen – Japonya
Japonya’nın en ünlü yemeklerinden biri olan ramen, erişte yemeği ile düşünülebilir ancak bu onun ancak çok basit bir tanımı olarak kalır. Buğday eriştesinin et suyunda çeşitli sebzelerle pişirilmesi ile yapılan ramenin lezzeti etten gelir. Japonya’da her bölgenin kendine has özel ramen tarifi vardır. Kullanılan et, baharatlar ve sebzeler çeşitlilik gösterir ve bu da her rameni birbirinden farklı yapar. Japon restoranlarında sushinin egemenliği olsa da Japonya’nın asıl yemeği ramen diyebiliriz.
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TomYamGoong – Tayland
Karides ile yapılan Tayland’ın en meşhur çorbası, tomyamgoong, tarifindeki çok sayıda sağlıklı bitki ve aromatik baharatlar ile sıra dışı bir yemek. Limon otu, ıhlamur, kaffir yaprağı, havlıcan, kırmızı biber ile karidesin bir araya geldiği tomyamgoong çorbası, baharatlı, ekşi ve biraz da tatlı. Bu lezzetler buluşması, Hindistan cevizi sütü ve krema ile servis ediliyor. Kulağa bile çok lezzetli geldiğini söyleyebiliriz.
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Kebap – Türkiye
Dünyanın en güzel yemeklerinden bahsederken kebabı listenin en başına yazmamak olmazdı. Şiş kebap kullanılan sebzeleri ve ızgarada pişirilme tekniği ile dünyanın en benzersiz lezzetlerinden biri. Kebabın ünü tüm dünyaya ulaştı, İngiltere’den ABD’ye ve Uzakdoğu’ya kadar kebap restoranları bulunuyor. Ancak bunların çoğu, Anadolu mutfağının kebaplarından oldukça uzak. Bu yüzden, kebap yemek için ülkemize gelen turistlerin kendi yerel kebaplarını bir daha yemeği düşünmemeleri son derece olası.
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Pho – Vietnam
Basit ve olağanüstü lezzetli… Et suyunda pirinç eriştesi ve otlarla yapılan bu Vietnam yemeği, tadı kadar kokusu ile de ünlü. Vietnam’da sokaklarda bile bulunabilen bu çorbanın kış yemeği olduğunu da ekleyelim. Bu arada, Pho, “fuh” olarak telaffuz ediliyor.
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Pekin ördeği – Çin
Dünyanın en ünlü yemeklerinden biri olan Pekin ördeği, Çin’in başkentinin kendisi kadar şöhret sahibi. Ülkemizdeki Çin restoranlarında da bulunabilir. Ancak gerçek lezzetine ulaşmak hiç kolay değil. Pekin’de bu yemek için ördekler özel olarak yetiştiriliyor, kapalı fırınlarda terbiye edilerek dinlendiriliyor, etin yumuşaması ve doku kazanması sağlanıyor. Salatalık, taze soğan ve tatlı fasulye ile hazırlanan özel sosla, üç farklı şekilde servis ediliyor; şekerle, sarımsaklı sosla ve kreple. Kalanı ise et suyu ile birlikte masanıza geliyor. Pekin ördeği yemek, bir ritüel anlamına geliyor.
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Paella – İspanya
Çok eski bir tarif olan paella, Valencia’ya özgü bir yemek. Elbette özgün tarifin modernize edildiğini ekleyelim. Paellanın farklı çeşitleri var, yeşil fasulye, karides, midye, tavşan veya tavuk eti, salyangoz ve biberiye ile hazırlanan orijinal tarifte pirinç de bulunuyor. Ancak asıl popüler olan tarif, mevsiminde enginar ile hazırlanıyor. İspanya’nın dışına çok taşmamış olsa da ülkenin en iyi yemeği olarak kabul ediliyor.
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Biftek böbrek turtası – İngiltere
Turtanın başkenti İngiltere’dir. Bizler turtayı tatlı olarak biliriz ancak orijinali etle yapılıyor. Dana eti, kuzu veya sığır böbreği ve kızarmış soğan ile yapılıyor, et suyu ve mısır nişastası ile hazırlanan bir sosla servis ediliyor. Yemeğin hamuru puf böreği, sulu hamur veya çabuk hamur gibi çeşitlenebiliyor ancak hamurun da çok özel bir tarif olduğunu ve bizim turtalara hiç benzemediğini ekleyelim.
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Apfelstrudel – Avusturya
Elmalı strudel veya özgün adıyla apfelsturdel, bir hamur işi tatlı. Avrupa’nın hemen her yerinde bulunabiliyor. Oldukça sulu elmalı iç dolgunun üzerine strudel hamuru kapatılıyor. Tarifin, elmalı tatlı yaparken kullandığımız elma, tarçın, şeker, galeta unu ve kuru üzüm malzemeleri benzer. Vanilyalı dondurma ile servis edilen tatlının asıl benzersiz olan tarafı ise hamuru. Viyana’nın simgesidir ve özellikle yanında kahve ile tavsiye ediliyor.
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PadThai – Tayland
Temelde PadThai, tavada kızartılmış pirinç yemeğidir. Onu özel yapan ise sosu ve servisidir. Dünyanın en sağlıklı yemeklerinden biri olan PadThai, yumurta ve tofu ile pişiriliyor ve kurutulmuş karides, balık sosu, sarımsak ve kırmızı biber ile servis ediliyor. Yanında bol miktarda sağlıklı sebze bulunuyor. Son derece doyurucu olmasının yanı sıra sağlıklı ve son derece lezzetli.
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Gulaş – Macaristan
Macaristan’da 9. yüzyıldan beri pişirilen gulaş, bir çeşitli eti güveç. Sığır, dana veya kuzu eti parçalanarak tuzla terbiye ediliyor, yağ ve soğanla pişiriliyor, kırmızı biberle kaynatılıyor. Havuç, maydanoz, kereviz ve patates gibi sebzelerle servis ediliyor. Çevre ülkelere kadar yayılan gulaşın farklı tarifleri olsa da Macaristan’ın simgesel yemeği ve sadece tarifi bile tadına bakmaya ikna etmeye yetiyor.
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Lazanya – İtalya
İtalyan makarnalarının kralı olarak görülen lazanya, dünyanın her yanına yayılmıştır. Etli iç dolgusu, domates sosu, eşlik eden sebzeleri ve üzerinde eriyen peynir ile lazanya unvanını hak ediyor. Bizlerin evlerimizde sıklıkla pişirdiğimiz lazanyayı İtalya’da, yerinde yemek ise bambaşka bir deneyim. Bu yemeğin neden dünyayı dolaştığını anlamak için orijinal tarifin tadına bakmak yeterli.
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Kimchi – Kore
Kore’de bir restorana gidip sipariş verdiğinizde masaya önce kimchi gelir. Bu garnitür, ülkesinde ikram edilen bir garnitürdür. Fermente edilmiş Kore turpu, lahana, sarımsak, biber tozu, yeşil soğan ve zencefil gibi malzemelerden hazırlanıyor. Malzemelerinin içerdiği C vitamini, yüksek lif ve düşük kalori sayesinde diyetlerin vazgeçilmezlerinden. Ekşi bir tadı olan bu baharatlı yemek son derece sağlıklı.
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Kızarmış tavuk – ABD
Her yerde tavuk kızartılır ama ABD’de üzerine hazırlanan unlu baharatlı sos sayesinde marka haline gelmiştir. Orijinal tarifte tavuklar, sosa bulanmadan önce otlar ve baharatlarla terbiye ediliyor. İlk kez 1830’da ortaya çıkan kızarmış tavuk hem kolay hem doyurucu hem de son derece eğlenceli.
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Dosa – Hindistan
Hindistan ve yemek denince ansiklopedi kalınlığında bir tarif hazinesinden bahsedebiliriz. İlk sayfasına dosa yazılsa kimse itiraz etmeyecektir. Fermente edilmiş pirinç hamurundan hazırlanan bir tür krep olarak özetlenebilir. Hintliler krepi bizim gibi unla değil siyah gram ve pirinç ile yapıyorlar. Krepin içine ne koyacağınız sizin yaratıcılığınıza kalmış, ancak orijinal tarifte patates bulunuyor. Hint turşusu ve bir çeşit sebze yahnisi olan sambar ile birlikte servis ediliyor.
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Massaman Körisi – Tayland
Köri denince akıllara sert bir aroma gelir ancak Massaman oldukça farklı. Kakule, tarçın, karanfil, yıldız anason, kimyon, defne yaprağı ve Hindistan cevizi ile hazırlanan bu tarif, keskin değil ve aroması da benzerlerinden daha sade. Köri yapraklarını kimyon, limon otu ve havlıcan ile pişirerek kendine has bir lezzet oluşturuyor.
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Pizza – İtalya
Ne kadar pizza yemiş olursanız olun, İtalya’da yemediyseniz pizza yemiş sayılmazsınız. İtalyan pizzası domates ve peynir ile odun ateşinde buğday hamurudur. Bizler gibi üzerini onlarca malzeme ile doldurmayan orijinal tarifin basitliği, asıl lezzetini veriyor. Dünyanın en popüler yemeği, ne kadar doyulmaz bir lezzeti olsa da İtalyanların kendilerine has tarifine yaklaşamadıkları kesin.
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Hamburger – Almanya
Hamburgerin anavatanının neresi olduğu pek bilinmez ve ABD sanılır, oysa adından anlaşılabiliyor. Almanya’da hamburger dilimlenmiş ekmek veya çörek içinde sığır eti köftesi olarak hazırlanıyor. Özellikle susamlı çörekle yapıldığını ekleyelim. İçine marul, peynir, domates, turşu ekleniyor, ketçap ve mayonezin yanı sıra hardal konuyor. Orijinaline sadık kalınabilen çok az yemekten biri.
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Donut – ABD
Amerikan polisiye filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu olan donut, bir tür tatlı çörek. Öncelikle kesinlikle sağlıklı bir atıştırmalık olmadığını söyleyelim: Derin yağda kızartılan yuvarlak hamur üzerine şeker, çikolata, şurup ve bol miktarda krema konuluyor, yani olağanüstü lezzetli. Donut ile ilgili bir diğer sorun ise başladıktan sonra durdurulamaz olması.
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Biryani – Hindistan
Hint yarımadasında Müslüman topluluklar arasından çıkan biryani tarifinde köri ile yarı pişmiş pirinç karıştırılıyor. Ancak yayıldıkça çeşitlendiğini söylemeliyiz, bugün Hindistan’ın en zengin restoranlarında farklı tariflerle hazırlamış biryani seçenekleri bulunuyor.
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Poutine – Kanada
Patates kızartmasını her yerde yiyebilirsiniz ancak kanada usulü poutine tarifini denemelisiniz. Geleneksel kahverengi tavuk sosu ve lor peyniri ile birlikte servis ediliyor ve patates en lezzetli hallerinden birine dönüşüyor. Poutine bir yan yemek olarak kullanılıyor ve tabağa en son ekleniyor.
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Beef Wellington – İngiltere
Tarihi bir tarif olan Wellington, soylu sofralarından geliyor. Pate, mantarlı arpacık soğan ve ot karışımı önce dana filetoya sarılıyor, ardından puf böreği hamuru üzerini sarıyor ve fırınlanıyor. Sadece görüntüsü bile son derece lezzetli. Son dönemde artan popülaritesini ise ünlü İngiliz şef Gordon Ramsey’e borçlu.
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Soğan çorbası – Fransa
Soğan çorbasını iyi yapmak için Fransız olmanız gerekir derler. Et suyunda pişmiş karamelize soğan karışımı çorbanın tarihi Roma İmparatorluğu’na kadar dayanıyor. Bugünün Paris’inde soğan çorbası adeta ülke mutfağının temsilcisi. Bir dilim baget etmek ve peynir dolgulu ramek ile servis ediliyor.
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Laksa – Malezya
Laksa her ne kadar Malezya’ya ait bir çorba olarak bilinse de aslında tüm güney doğu Asya’da yapılıyor. Baharatlı, tatlı, ekşi ve güzel kokulu bir çorba olarak coğrafyasının tüm yemek özelliklerini barındırıyor. Ülkelere göre malzemeleri değişiyor. Malezya’da Hindistan cevizi sütü, pirinç eriştesi ve tavuk, karides veya balıkla yapılıyor.
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Şakşuka – Orta Doğu
İsim ortak olsa da Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu mutfaklarındaki şakşukalar birbirine pek benzemez. Ortak noktası kızartma olmalarıdır. Türkiye’de patlıcan, biber, domates ve sarımsak ile yapılıyor. Afrika tarifinde ise yumurta bulunuyor. Şakşuka denince hangi ülkeye ait olduğunu çözmek mümkün olmasa da dilerseniz kahvaltıda dilerseniz akşam yemeğinde eşlik eden tariflerden birini seçebilirsiniz.
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GuaBao – Tayvan
Hızlı yemeklerin modern dünyasında guabao gibi lezzetli bir tarifin ilgi görmesi son derece normal. Buharda pişen çörek içinde salamura hardal yeşillikleri, et dilimleri ve yer fıstığı bulunuyor. En popüler tarif Tayvan’a ait olsa da guabaonun asıl menşei Çin’dir.
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Bouillabaisse – Fransa
Güney Fransa’nın en güzel şehirlerinden Marsilya’ya ait bir balık yemeği olan Bouillabaisse, bir çeşit deniz çorbası. Yerel otlar ve baharatların yanı sıra safran da katılıyor ve baş döndürücü bir lezzete ulaşıyor. Tarifte birden fazla balık ve kabuklu deniz canlısı var. Ekmek dilimleri yanında ruille adı verilen, zeytinyağlı sarımsaklı safran ve kırmızı biberden yapılan özel bir sosla servis ediliyor.
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Cacio e pepe – İtalya
İtalya’da makarna tariflerini ardı ardına sıralasak dünyanın etrafını dolaşabilir. Ancak bunlardan biri var ki dillere destan. Cacio a pepe, tam çeviri peynir ve biber. Malzemeleri de bu kadar; makarna, karabiber, peynir ve tereyağı. Orijinal tarifte kısa spagetti makarna kullanılıyor, peynirin türü ise tartışmalı; parmesan ya da pecorinoromano arasında karar vermek zor.
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Boeuf bourguignon – Fransa
Fransa’nı yemekleri her zaman süslü, gösterişli, zengin ve bol malzemelidir. Boeufbourguignon da mutfağın reklam yüzü sayılabilir. Yavaş pişen dana eti, dana eti suyu, havuç, soğan, mantar ile yapılan bu yemek son derece zengin ve birden fazla lezzeti içinde barındırıyor.
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Barramundi – Avustralya
Avustralya’ya özgü bir mutfak olmadığı söylenir, genelde çevre ülkelerin yemeklerinin karışımıdır. Avusturalya’ya ait tek bir tarif varsa eğer o da muhtemelen barramundi olabilir. Aslında tarif basit, beyaz balık filetosu. Kızartma, ızgara, mangal, fırın, kömür ya da buhar, nasıl pişirirseniz pişirin barramundi olacaktır, tabağa limon ve dereotu eklemeyi unutmayın.
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Raclette – İsviçre
İsviçre’de özellikle kayak merkezlerinde çok sık göreceğiniz bu dağ yemeğini özel yapan, bölgeye ait raklet peyniri ile yapılması. Patates, kornişon, soğan turşusu ve et ürünleri üzerine dökülen eritilmiş raklet peynirinin lezzeti, dağların tepesine çıkmaya ikna etmeye yetiyor.
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Tacos – Meksika
Rivayete göre Meksika’nın gümüş madenlerinde öğlen yemeği olarak verilirmiş. Tacos, etli sebzeli dürüm olarak tasvir edilebilir. Komşu ülkelerde yerel tarifleri olsa da orijinal Meksika tacosunda sığır veya tavuk eti, yumuşak mısır ekmeği, kişniş, ince doğranmış beyaz soğan ve salsa sosu bulunuyor. Tacos tarifinde peynir ve krema yoktur, yeşillik de… Yediğiniz tarifin Meksikalı olup olmadığını malzemelerinden anlayabilirsiniz.
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Smørrebrød – Danimarka
Smørrebrød kelimesinin anlamı tereyağlı ekmek. Adını, ekmeğin tabak olarak kullanılmasından alıyor ve genellikle çavdar ekmeği kullanılıyor. Smørrebrød genelde ringa balığı turşusu, karides veya füme somon ile yapılıyor, yumurta, mayonez ve tere ile süsleniyor. Her ne kadar orijinal tarif balıklı olsa da vegan, vejetaryen ve etli de yapılabiliyor.
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Arepa – Venezüella ve Kolombiya
Arepa aslen bir ekmek, içine tatlı veya tuzlu dolgu hazırlanabiliyor. Çok eski bir hamur tarifinden geliyor ve özelliği yassı yuvarlak mayasız bir hamur olması. Izgarada ve fırında yapılabildiği gibi haşlaması hatta buharda pişirilmesi de yaygın.
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Falafel – Orta Doğu
Tahminlere göre antik Mısır’a uzanan bir tarif olan falafel, nohut, çeşitli otlar, baharatlar ve soğan ile pişirilen köfte yemeği. Bakla ile yapılan farklı tarifleri olsa da orijinalin nohut olduğu düşünülüyor. Genelde ana yemek olarak ve etle tüketiliyor.
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Beef Stroganoff – Rusya
Menşei tartışmalı olan stroganoff, Fransa’da ortaya çıktığı düşünülen özel bir et tarifi. Dilimlenmiş et ve mantar ile ekşi krema sosu ile yapılıyor. Aslen Rusya’ya ait olduğunu sanılsa da Brezilya’ya kadar uzanan farklı tariflerin içinden çıkabilmek zor. Lezzeti ise tartışılmaz.
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Khachapuri – Gürcistan
Hamur kaplar içinde yumurta ve ortasında eritilmiş peynir ve tereyağı ile ağız sulandıran khachapuri, Gürcistan’ın ulusal yemeğidir. O kadar popüler ve yaygınmış ki Gürcistan’da şehirlerde fiyatı üzerinden enflasyon ölçülebilirmiş ve buna khachapuri endeksi deniyor.
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Dim Sum – Çin
Çin’deki çay evlerinde bambu yaprakları ile servis edilen, küçük tuzlu ve tatlı çörekler olarak tabir edilebilen dimsum, Kanton bölgesinden gelen yerel bir tarife dayanıyor. Sabah kahvaltısında tercih ediliyor ve yanında Çin çayı ile tam anlamıyla Çinli bir yemek.
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Tagine – Fas
Çok eski bir Arap yemeği olan tagine, Arap ve Osmanlı etkilerinin üzerine Fransız mutfağının özelliklerinin karışmasıyla orijinal tariften oldukça uzaklaşmış. Tagine bir güveç yemeği, kırmızı et veya tavuk ile meyveler, sebzeler, zerdeçal, tarçın, safran, zencefil, kimyon gibi çok sayıda baharat eklenerek yapılıyor.
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Köttbullar – İsveç
Dünyaca ünlü bir mobilya mağazaları zinciri sayesinde bir anda kıtalararası şöhret kazanan köttbullar yemeyenimiz yoktur muhtemelen. Asıl hikaye ise bu yemeğin nereden geldiği. İsveçliler, orijinal tarifin Türk olduğunu söylüyorlar. Kral XII. Charles tarafından 18. yüzyılda getirilen Türkiye’nin köfte tarifine İsveçliler kendi kremalarını ve kahverengi soslarını ekleyip yanına patates püresi eklediler.
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