Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği

Ramen – Japonya

Japonya’nın en ünlü yemeklerinden biri olan ramen, erişte yemeği ile düşünülebilir ancak bu onun ancak çok basit bir tanımı olarak kalır. Buğday eriştesinin et suyunda çeşitli sebzelerle pişirilmesi ile yapılan ramenin lezzeti etten gelir. Japonya’da her bölgenin kendine has özel ramen tarifi vardır. Kullanılan et, baharatlar ve sebzeler çeşitlilik gösterir ve bu da her rameni birbirinden farklı yapar. Japon restoranlarında sushinin egemenliği olsa da Japonya’nın asıl yemeği ramen diyebiliriz.