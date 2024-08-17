Yüz bantları kırışıklık giderir mi?

Birçok insan yaşlanma belirtilerini azaltmak için dolgudan botoksa, saç boyasından leke giderici kremlere kadar neredeyse her şeyi deniyor.

Bugünlerde kırışıklıkları, ince çizgileri ve cilt sarkmalarını azaltmak için yeni bir trend çıktı: Çene bandı ve alın bandı.

Bu yapışkan bantlar internette hem influencerlar hem de sosyal medya kullanıcıları arasında bu aralar çok popüler.

Nasıl takılıyor?

Sosyal medyada çok popüler olan yüz bantlama ritüeline göre alnınıza çok sıkı bir bant parçası koyuyor ve en az 3 saat boyunca çıkarmıyorsunuz. Bazı markalar bantların sabaha kadar kalabileceğini söylüyor.

Markalar bantlama ürünlerini kullandığınızda yüz kaslarınızın hareket etmeyeceğini ve bu şekilde kaslarınızın yeniden eğitileceğini iddia ediyor. Ancak uzmanlara göre bu doğru değil.

Uzmanlara göre bantlar neden işe yaramıyor?

Yaşlandıkça, kırışıklıklar tipik olarak göz çevreniz, alnınız ve ağzınız gibi kasların tekrar tekrar hareket ettiği yerlerde ortaya çıkar. Cildin üzerine bir basınç uygulamak ya da üzerine bir şey koyarak hareketleri sınırlandırmak hiçbir şekilde kasları etkilemez. Kas kasılmasının kendisine bu şekilde etki edemezsiniz. Bu sebeple kaslarınızı yeniden eğitemezsiniz. Bantlar cildin görünümünü geçici olarak düzleştirse de kas kasılmasına müdahale edemez. Yani sorunun köküne inemez.

Ayrıca, bu bandı gece boyunca takıyorsanız, uyurken zaten yüz ifadesi kullanmadığınız için, aslında yüzünüzün hareketini sınırlama konusunda pek bir şey yapmıyorsunuz.