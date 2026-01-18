Alanyaspor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışındaki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak farkı 1'e indirmek istiyor...
STAT: Alanya Oba Stadyumu
HAKEM: Mehmet Türkmen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Alanyaspor: -
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Asensio, Talisca
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.
F.BAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.