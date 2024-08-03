Para biriktirmek uyumanıza nasıl yardımcı olabilir?

Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
Geceleri koyun saymayı bırakmanın zamanı gelmiş. Araştırmacılar iyi bir uyku çekmek istiyorsanız, koyun değil para sayın diyor. Günümüz şartlarında iyice zorlaşsa da, az da olsa para biriktirebilmek geceleri iyi bir uyku çekmek için birebirmiş.
Mali durumunuzu yönetmek stresli olabilir ve para sorunları uyku bozukluğunun yaygın bir nedenidir. Ancak iyi bir gece uykusunun sırrı tasarruf hesabınızda ve ne sıklıkla para biriktirdiğinizde yatıyor olabilir.
Yeni bir araştırmaya göre, para biriktirmek uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı oluyor. İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, ne kadar küçük olursa olsun her ay kenara bir miktar para koymanın insanların kendilerini daha rahat hissetmelerine, gelecek hakkında daha iyimser olmalarına ve dolayısıyla geceleri daha iyi uyumalarına yardımcı olduğunu buldu.
Çalışmada ayrıca, düzenli olarak tasarruf yapan düşük gelirli kişilerin, daha zengin ve tasarruf yapmayan kişilerle benzer yaşam memnuniyeti düzeylerine sahip oldukları da tespit ettiler. Refah düzeyindeki iyileşmenin ve daha iyi uyumak gibi faydaların, düzenli tasarruf yapanların para konusunda daha az endişe duymaları, beklenmedik olaylarla başa çıkmak için daha donanımlı hissetmeleri ve borçlanma olasılığının daha düşük olması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.
Çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkmış
Para biriktirmek uykuyu iyileştirir: Çalışma 10 yıllık bir süreyi kapsıyor ve bu süre zarfında düzenli tasarruf alışkanlıkları ile uyku kalitesinin iyileşmesi arasında net bir bağlantı bulundu.
Azaltılmış finansal kaygı: Araştırmacılar, para biriktirmenin iş kaybı veya tıbbi acil durum gibi beklenmedik olaylar için bir birikim potası sağlayarak para kaygısını azalttığını, bu azalan kaygının uyku kalitesini artırdığını ve olumlu bir bakış açısına yol açtığını öne sürdü.
Daha fazla tasarruf, daha iyi uyku: Çalışma, ne kadar birikim yaptığınızın önemli olmadığını ortaya koysa da, her ay daha fazla miktarda birikim yapanların uyku kalitesi artmış, daha yüksek bir rahatlama durumu yaşamışlar ve gelecek hakkında daha iyimser olduklarını söyleme olasılıklarını yükselmiş.
Düşük gelirliler üzerinde daha büyük etki: Tasarruf ve uyku arasındaki bağlantının, düşük gelirli ve çalışma çağındaki bireyler arasında güçlü olduğu görülmüş. Bu da finansal strese karşı savunmasız olanlar için potansiyel faydaların altını çizmiştir.
Tasarruf alışkanlığının önemi: Kanıtlar, tasarruf alışkanlığı ve eyleminin, refahı nasıl geliştirdiğinin önemli bir parçası olabileceğini gösterdi.
Para biriktirmek uyumanıza nasıl yardımcı olabilir?
Bristol Üniversitesi son 10 yılda veri toplamış ve ne kadar olursa olsun tasarruf hesabınızın büyüdüğünü görmenin faydaları olduğunu bulmuş.
Ankete katılan tasarruf sahibi olmayanların %72'si uyku kalitelerini oldukça iyi olarak tanımlamış, bu rakam az da olsa düzenli olarak bir şeyler biriktirenler arasında %78'e yükselmiş.
Çalışma ayrıca düzenli tasarrufun çalışma hayatına atılan gençler ve düşük gelirliler için refah üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini göstermiş.
FinlyWealth'in kurucusu Kevin Shahnazar, “Finansal güvenlik güçlü bir uyku yardımcısı. Para biriktirdiğimizde sadece banka bakiyemizi büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda iç huzurumuza ve fiziksel sağlığımıza da yatırım yapmış oluyoruz. Bu, genel yaşam kalitemizi iyileştirmenin basit ama etkili bir yolu, diyor.
Mali durumunuz ne olursa olsun, para biriktirebilmek her açıdan faydalıdır ve ihtiyaç duymanız halinde kenara koyabileceğiniz bir birikiminiz olduğunu bilmek üzerinizdeki baskıyı büyük ölçüde azaltır. Örneğin, kariyerinize yeni başlıyorsanız, işinizi kaybetmek gibi acil bir durumla başa çıkmak için birkaç aylık maaşınızı biriktirebilmek doğal olarak kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar. Aynı şekilde, para biriktirmek gibi büyük bir satın almaya giden yolda size yardımcı olabilir.
Endişeli hissettiğinizde nasıl uyursunuz?
Endişeliyseniz iyi bir gece uykusu çekmek neredeyse imkansızdır. Sebebi ne olursa olsun zihninizi ve bedeninizi sakinleştirmek için kullanabileceğiniz birkaç teknik ve strateji vardır.
1. Tutarlı bir uyku programı belirleyin
Düzenli bir yatma zamanı rutinine sahip olmak, ne kadar iyi uyuduğunuz konusunda büyük fark yaratabilir. Tutarlı olmak biyolojik saatinizi harekete geçirerek vücudunuzu uyku ve uyanma zamanına alıştıracaktır. Bu tutarlılık endişe ve stres duygularını azaltmaya yardımcı olur.
2. Rahatlama teknikleri uygulayın
Endişeli hissettiğinizde gevşeme tekniklerini gece rutininize dahil etmek listenizin başında yer almalıdır. Derin nefes alma uygulamaları kalp atış hızınızı yavaşlatır, kan basıncınızı düşürür ve vücudunuzun derin bir rahatlama durumuna girmesini sağlar. Ayrıca dikkatinizi şimdiki ana odakladığınız ve endişeli düşünce ve duyguları nasıl bırakacağınızı öğrendiğiniz farkındalık egzersizleri de yapabilirsiniz.
3. Yatmadan önce rahatlatıcı aktiviteler yapın
Yatmadan önce ılık bir banyo yapmak, kitap okumak veya meditasyon podcast'i dinlemek gibi sakinleştirici bir rutin oluşturmaya çalışın. Uyumadan en az bir saat önce ekranı bırakın ve uyandıktan sonra da 1 saat ekrana bakmayın. Böylece gün boyunca endişeli duyguları engellersiniz. Hala uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, 15 dakika yataktan çıkın, 15 dakika boyunca bir iş yapın ve tekrar yorgun hissettiğinizde yatağa geri dönün.
4. Yaşam tarzınızı değiştirin
İyi bir gece uykusu sadece yorganın altına girdiğiniz anda başlamaz. Geceleri iyi uyumak ve kaygıyı hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız, yaşam tarzınızda bazı ciddi düzenlemeler yapmanız gerekir. Sağlıklı bir beslenme planı uygulayın ve özellikle yatmadan önce uykunuzu etkileyebileceğinden alkol ve kafeinden uzak durmaya çalışın. Ayrıca, düzenli fiziksel aktivite kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacağından bir egzersiz rutini edinin. Yine de, yatmadan en az bir saat önce şiddetli egzersiz yapmaktan kaçının.
5. Aşamalı kas gevşemesi
Aşamalı kas gevşetmesi uyumakta zorlanan herkes için denenmiş ve test edilmiş bir tekniktir. 1920'lerde tasarlanmış, farklı kas gruplarının teker teker gerilmesini ve ardından gevşetilmesini içeren bir tekniktir. Bunu yaparak, gerginliğin ve gevşemenin getirdiği hislere odaklanırsınız, bu da zihninizi sakinleştirmeye ve sizi daha kolay uykuya dalacağınız bir zihniyete sokmaya yardımcı olur.
6. Ağırlıklı battaniye deneyin
Ağırlıklı battaniyeler anksiyete duygularını yatıştırmaya ve sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Bunu, sarılma veya kundaklanma hissini taklit eden derin basınç uyarımı ile yaparlar. Bu his, dinlenme ve rahatlamadan sorumlu olan parasempatik sinir sistemini harekete geçirir. Ağırlıklı battaniyeler ayrıca rahatlama, mutluluk ve refahı destekleyen serotonin ve dopamin üretimini artırmaya yardımcı olur. Ağırlıklı battaniye altında uyurken kendinizi rahatlamış hissettiğiniz için kaygı duygularınız da azalacaktır.
7. Günlük tutmaya başlayın
Günlük tutmak çeşitli şekillerde anksiyeteye yardımcı olabilir ve daha iyi uyumayı teşvik edebilir. Anksiyete genellikle birikmiş duygulardan ve endişelerden kaynaklanır, bu nedenle günlük tutmak bu düşünceleri ve duyguları güvenli, özel bir alanda serbest bırakmanın bir yoludur ve size içinizi dökme şansı verir. Ayrıca günlük tutmak inanılmaz derecede sakinleştiricidir. Odağınızı endişelerinizden uzaklaştırır ve dikkatinizi şimdiki ana odaklar. Yatmadan önce günlük tutarak her şeyi dışarı çıkarırsınız, bu da yeniden düşünmeyi kolaylaştırır.