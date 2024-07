İyi tartışabilmenin incelikleri

“Ben seni dinledim!” klişesine dayanan nice tartışmanın seyircisi olarak heba oldu gençliğimiz... Ne tartışmalar seyrettik, zaten hiç sonuca ulaşmayan…

Sinir uçları hassas bir toplumda yaşıyoruz ne de olsa. Her an bizi öfkelendirecek bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Her an, her yerde herhangi bir tartışma kızışabiliyor. Kişisel bir anlaşmazlıkla uğraşırken ya da politik bir tartışmaya girerken, duygular sıklıkla yükseliyor ve bu da ilerleme kaydetme ya da bir anlayışa ulaşma becerisini engelliyor.

Anlayacağınız, ilerleme kaydetmek ya da bir sonuca ulaşabilmek için ‘iyi tartışma’yı bilmek gerekiyor.

Tartışmalara nasıl yaklaştığımızı yeniden düşünmenin yalnızca ilişkilerimizi değil, genel olarak mesleki ve kişisel yaşamlarımızı da geliştirebileceği gerçeği ortada.