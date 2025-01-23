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        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78

        Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 23.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:05
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        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
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        Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu bildirdi.

        DHA'nın haberine göre Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de önceki gün çıkan yangına ilişkin kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.

        "TÜM KİMLİKLER BELİRLENDİ"

        Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.

        BAŞSAVCILIK VE SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısını 79 olarak açıkladı. Açıklamada yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ve şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği kaydedildi. DNA testlerinin de devam ettiği ifade edildi.

        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, yaralanan 51 kişiden 39'unun taburcu edildiği, 12 kişinin tedavisinin de sürdüğü bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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