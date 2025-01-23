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        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!

        Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği enkaza dönen 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:20
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        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde önceki gün çıkan, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi.

        DHA'nın haberine göre kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de önceki gece yangın çıktı.

        Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

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        Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 11 kişi gözaltına alındı.

        Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi.

        Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.

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        #son dakika
        #kartalkaya
        #Bolu
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