Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın (52) 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları (48), 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi.

DHA'daki habere göre Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş edip kaçtı. Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kâbus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112'ye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Fadim Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı F.İ.'nin aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Savaş Temirhanoğulları ve F.İ.'yi saklandıkları yerde, suç aletiyle yakaladı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savaş Temirhanoğulları, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı F.İ. ise serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savaş Temirhanoğulları ve F.İ. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayetin nasıl işlendiğine dair detaylar, iddianamede yer aldı. İddianamede, ikametin giriş kapısının kenarlarında zorlama izleri olduğu, kapı açma kolunda kan lekeleri ile evin içindeki merdivenlerde mermi kovanlarının bulunduğu ve çeşitli noktalarda mermi izlerine rastlandığı belirtildi.

KÜFÜR VE HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Savaş Temirhanoğulları iddianamedeki ifadesinde, eşiyle evliliklerinde sıkıntılar olduğunu, maktulün psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, bir keresinde eşinin kalbine bıçak dayadığını öne sürdü. Uzaklaştırma kararının ardından babasının evinde yaşadığını kaydeden Temirhanoğulları, eşinin kendisini aldattığını, olay günü F.İ.'den eşinin evine gitmek için yardım istediğini ve aşağıda beklettiğini belirtti. Eve çıktığında ise Fadim Temirhanoğulları'nın kendisine küfür ve hakaret ettiğini, ardından yatak odasındaki silahı alıp, eşine defalarca ateş ettiğini ifade etti.

BABASININ ANNESİNİ ALDATTIĞINI YAKALAMIŞ

Fadim Temirhanoğulları'nın kızı İ.T. ise ifadesinde, yaklaşık 1 yıl önce babasının annesini aldattığını mesajla yakaladıklarını, annesinin aldatıldığı için babasıyla sürekli tartıştığını, tartışmalar sırasında babasının annesine 'Seni öldüreceğim' dediğini ve annesine şiddet uyguladığını ifade etti.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İ.T., olay günü çığlık sesi duyduğunu, kullandığı ilaçlardan dolayı kâbus gördüğünü düşünüp geri uyuduğunu, saat 08.40'ta annesini gördüğünü ve babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

"ÖLDÜRÜLÜRSEM SAVAŞ YAPMIŞTIR"

Fadim Temirhanoğulları'nın kardeşi C.A. ise Savaş Temirhanoğulları'nın ablasını aldattığını, çiftin anlaşamadıklarını, ablasının boşanmak istediğini ve "Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır" dediğini belirtti.

Savaş Temirhanoğulları'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.İ. ise ifadesinde, Savaş'ın eşiyle barışmak istediğini, o gün kendisini maktulün evine bıraktığını belirtti. Aşağıda beklerken 5 dakika sonra Savaş Temirhanoğulları'nın geldiğini, yaşananlardan haberi olmadığını ifade etti.

EŞİNİ DAHA ÖNCE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

İddianamede Savaş Temirhanoğulları'nın ifadesinin, alacağı cezayı düşürmeye yönelik olduğu değerlendirmesi yapan savcılık, daha önce eşine karşı ölüm tehditlerinde bulunduğunu, buna kızları İ.T.'nin de şahit olduğunu kaydetti.

AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği ifade edilen sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Davanın görülmesine ileriki günlerde başlanacak.