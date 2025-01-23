Trump Kennedy suikastiyle ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'nin suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğin kaldırılması için kararname imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'nin suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğin kaldırılması için kararname imzaladı.
John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 yılında ABD'nin Dallas şehrinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Trump ayrıca Martin Luther King Jr'ın da suikastına ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırma kararı aldı. Martin Luther King, özellikle 1960'lı yıllarda ABD'de insan hakları savunuculuğunda önde isimlerden biriydi.