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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Ayşe Barım gözaltına alındı

        Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 08:36 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:23
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        Gözaltına alındı
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        ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı. Barım, gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılara Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespit edildi. Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te, olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirlendi.

        Soruşturma kapsamında, Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.

        Şüpheli Ayşe Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor.

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        Öte yandan, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki yaşamasına aracılık etmesi ve sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da geçtiğimiz günlerde bir soruşturma açılmıştı.

        Serenay Sarıkaya - Ayşe Barım

        Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Serenay Sarıkaya, kamufle ilişki, Nedim Saban ise sektörde tekelleşme iddiaları konusunda 'tanık' olarak ifade vermişti.

        Serenay Sarıkaya - Nedim Saban

        Deniz Işın ise yine tekelleşme iddiaları doğrultusunda 'mağdur' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

        Deniz Işın

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