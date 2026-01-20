Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Dünya "Suriye Cumhurbaşkanı çok çalışıyor" | Dış Haberler

        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum

        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve kendisiyle çok önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini dile getirdi. Trump ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın çok çalıştığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.01.2026 - 23:17 Güncelleme: 21.01.2026 - 00:07
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum
        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve kendisiyle çok önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini dile getirdi.

        Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Suriye'deki son gelişmelere ilişkin soruya yanıt veren ABD Başkanı, "Suriye Cumhurbaşkanı çok çalışıyor. Çok çetin bir adam." ifadelerini kullandı.

        Donald Trump, Suriye'de "iyi bir iş çıkardığını" dile getirdi.

        Terör örgütü SDG/YPG'nin DEAŞ'lı mahkumları serbest bırakmasını işaret eden Trump, "Dün onunla (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor." şeklinde konuştu.

        "Kürtler bunları kendileri için yaptılar"

        Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine, ABD olarak, bu ülkedeki Kürtlere yeterince destek sağladıklarını ifade etti.

        Suriye'de terör örgütü YPG/SDG konusunda önemli bir değerlendirme yapan Trump, "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz." dedi.

        "837 kişiyi idam edeceklerdi"

        Sorulan soru üzerine, İran'a değinen Trump, "837 kişiyi idam edeceklerdi. Eğer bunu yaparlarsa çok kötü olacağını onlara ilettik. Onlar da bunu yapmama kararı aldı. Size gelecekte ne olacağını söyleyemem." diye konuştu.

        Bir basın mensubunun "Grönlandlıların ABD'nin bir parçası olmak istemediklerine" ilişkin ifadelerine yanıt veren Trump, "Onlarla doğrudan konuşma şansım olmadı. Görüştüğümüzde eminim ki heyecan duyacaklar." şeklinde konuştu.

