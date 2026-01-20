Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü

        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şakalaşma sırasında çıkan kavgada arkadaşı A.K. (20) tarafından karnından bıçaklanan Ferhat Ozan Yıldırım (31), hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 20:57 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez Mahallesi Berk Sokak’taki bir kapalı otoparkta meydana geldi. Otoparkta kanlar içinde baygın halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin kontrollerinde karın bölgesinden bıçaklandığı anlaşılan ve isminin Ferhat Ozan Yıldırım olduğu öğrenilen yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ŞAKALAŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet şüphelisinin, Yıldırım'ın arkadaşı A.K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, A.K.'yi olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı. A.K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde; Yıldırım ile otoparkta şakalaştıklarını, şakalaşmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğünü, boğuşma sırasında motosikletin arkasındaki sepette bulunan bıçağı alarak Yıldırım’ı bir kez karnından bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 17 Ocak 2026 (Suriye'de Kırılgan Noktalar Neler?)

        Suriye'de yeni hedef Rakka mı? YPG 10 Mart mutabakatına uyacak mı? Suriye'de kırılgan noktalar neler? Suriye'de anlaşmayı bozan İsrail'mi? Fırat'ın doğusu kırmızı çizgi mi? Ana Haber Bülteni'ni Evren Aydın sundu.

        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu