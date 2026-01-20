Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türk bayrağına hain saldırı! Soruşturma başlatıldı

        Türk bayrağına hain saldırı! Soruşturma başlatıldı

        Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına hain bir saldırı gerçekleştirildi. Türkiye'den sınırdaki provokasyona ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" ile terörsüz bölge hedeflerine zarar vermesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya saldırıyı lanetledi. Adalet Bakanı Tunç ise "Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır." dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert sözlerle kınadı.

        Yılmaz, yaptığı açıklamada, saldırının milletin birliğini, beraberliğini ve huzurunu hedef alan menfur bir girişim olduğunu belirterek, bu tür provokasyonların kardeşliğe gölge düşürmesine ve “Terörsüz Türkiye” ile terörsüz bölge hedeflerine zarar vermesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

        Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade eden Yılmaz, aziz milletin her türlü fitne, tahrik ve nifak girişimine karşı sağduyusunu koruyarak dimdik duracağını, kardeşliğin en güçlü bağ olmaya devam edeceğini kaydetti.

        Yılmaz, olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirterek, saldırıyı planlayan ve hayata geçirenlerin hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini, bayrağa yönelik bu saldırının cezasız kalmayacağını ifade etti.

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YPG terör örgütü yandaşları tarafından düzenlenen saldırıyı lanetlediklerini belirterek, söz konusu eylemin milletin birlik ve beraberliğini hedef alan bir provokasyon olduğunu ifade etti. Bu tür girişimlerin “Terörsüz Türkiye” hedefini sekteye uğratma çabasından ibaret olduğunu vurguladı.

        Türk bayrağının şehitlerin emaneti ve milletin namusu olduğunu kaydeden Yerlikaya, bayrağa uzanan her türlü girişimin tarih boyunca karşılıksız kalmadığını ve kalmayacağını dile getirdi. Açıklamasında, bu tür provokasyonlara karşı verilecek en güçlü cevabın birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek olduğunu belirten Yerlikaya, “Büyük ve Güçlü Türkiye” hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        ADALET BAKANI TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk bayrağına yapılan hain saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.

        Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

        Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

        Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

        Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır." dedi.

        ÇELİK: NET VE GÜÇLÜ KARŞILIK VERİLECEK

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. SDG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir" ifadelerine yer verdi.

        "ŞANLI BAYRAĞIMIZ HEDEF ALINDI"

        İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

        REKLAM

        Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

        Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

        Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

        DEM PARTİ: KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz" açıklamasında bulundu.

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yaptıkları ortak açıklamada, "Nusaybin sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptıran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

        MANSUR YAVAŞ DA KINADI

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

        Yavaş, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının bir provokasyon olduğunu belirterek, kimden ve nereden gelirse gelsin bu tür girişimlerin asla amacına ulaşamayacağını ifade etti. Birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yavaş, bu değerlerden vazgeçilmeyeceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de 15 milyonluk 'sahte uzlaştırmacı' vurgunu: 15 tutuklama

        İzmir merkezli 9 ilde, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini ele geçirdikleri vatandaşları kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu