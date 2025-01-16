Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya: Hesaplarımı kontrol edin - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya: Hesaplarımı kontrol edin

        Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadede neler söyledikleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 10:00 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hesaplarımı kontrol edin"
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda ünlü oyuncunun menarjerlik şirketi olan ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve Mert Demir ile Serenay Sarıkaya arasında kamufle ilişki oluşturduğu iddiaları doğrultusunda resen soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

        Ayşe Barım

        Serenay Sarıkaya, soruşturma kapsamında dün ifade verdi.

        Ekol TV'nin haberine göre; savcı, Serenay Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan 'Kamufle' ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım ile birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yöneltti. Sarıkaya bu soruya; "Hesaplarımı kontrol edin" şeklinde yanıtladı.

        REKLAM

        Menajeri Ayşe Barım ile uzun yıllardır çalıştığını söyleyen Serenay Sarıkaya, ilişkinin kamufle olmadığını, menajerinin, kendisine reklam aşkı yaşaması için herhangi bir baskı yapılmadığını ifade etti.

        Mert Demir - Serenay Sarıkaya

        Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile olan ilişkisi için; "Reklam aşkı değil. Kimseden bunun için para almadım, iftira" dedi.

        Ünlü oyuncu, dün adliye çıkışında; "Hakkımızda çıkan yalan ve iftiralarla ilgili ifade verdim. İftiralarla ilgili ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Dişimle, tırnağımla bugünlere gelmişim, bir itibarsızlaştırma çabası var" ifadelerini kullanmıştı.

        Söz konusu iddialar nelerdi?

        * Birçok oyuncu, Ayşe Barım'ın işlerine engel olduğunu, sektörde tekelleşmeye neden olduğunu ileri sürdü.

        * Mert Demir'in bir iş adamıyla ilişki yaşadığı, bunu kamufle etmek için Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyormuş gibi gösterildiği iddia edildi. İddiaya göre; Ayşe Barım, bu kamufle ilişki için iş adamından 5 milyon dolar aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serenay sarıkaya
        #Ayşe Barım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"