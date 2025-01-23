Nedim Saban: Sektörün tekelleşmesinden şikâyetçiyim

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrılan Nedim Saban, Nişantaşı’nda görüntülendi.

Bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek olan Nedim Saban, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Saban; "Tanık olarak çağrıldım. Çok bildiğim bir konu değil ama elimden geleni söylemeye çalışacağım. Benim açıklamam tiyatroyla ilgiliydi. Daha sonra sosyal medyada çok davet aldım. Ayşe Barım ile kişisel bir problemim yok. O yüzden konuşmak istemedim. Sadece düşüncemi ifade ettim. Sektörle alakalı menajerlerin hem cast direktörlüğü hem de yapımcılık yapmasına karşıyım. Bu polemikler olmadan çok önce de söylemiştim. Genel bir ifadeydi. Öğrencilerimin iş bulamamaları, bu konudaki şikâyetleri… Yılda yaklaşık 150 öğrenciyle çalışıyorum. Hiçbiri iş bulamıyor. Sektörün bu tekelinden şikâyetçiyim. Ayşe Barım, 50’ye yakın oyuncuyu bünyesinde barındırıyorsa bu onun başarısıdır. Yeter ki tekele çevirmesin" dedi.

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Nedim Saban, "Siz hiç mağduriyet yaşarınız mı?" sorusuna ise "Yaşamadım. Dizi oyunculuğu uzun süredir yapmıyorum ama arkadaşlarımdan duyuyorum. Birkaç menajer, cast direktörüyle çalışmazlarsa başarısız olacaklarını düşünüyorlar. Ben de çalışarak bunu yıkabileceklerini söylüyorum. ‘Her şey birkaç kişi etrafında dönüyor’ diyorlar. En azından bu inancı yıkmamız gerekiyor" cevabını verdi.

"EKMEK AYŞE BARIM'IN AĞZINDA"

Nedim Saban, geçtiğimiz günlerde Ayşe Barım hakkında şunları söylemişti: Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim.