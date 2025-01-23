Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nedim Saban: Sektörün tekelleşmesinden şikâyetçiyim - Magazin haberleri

        Nedim Saban: Sektörün tekelleşmesinden şikâyetçiyim

        Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialarla ilgili bugün 'tanık' sıfatıyla ifade verecek olan Nedim Saban, Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde; "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında!" şeklinde bir açıklama yapan ünlü tiyatrocu; "Ayşe Barım ile kişisel bir problemim yok. 50'ye yakın oyuncuyu bünyesinde barındırıyorsa bu onun başarısıdır. Yeter ki tekele çevirmesin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sektörün tekelleşmesinden şikâyetçiyim"
        ABONE OL

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrılan Nedim Saban, Nişantaşı’nda görüntülendi.

        Bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek olan Nedim Saban, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Saban; "Tanık olarak çağrıldım. Çok bildiğim bir konu değil ama elimden geleni söylemeye çalışacağım. Benim açıklamam tiyatroyla ilgiliydi. Daha sonra sosyal medyada çok davet aldım. Ayşe Barım ile kişisel bir problemim yok. O yüzden konuşmak istemedim. Sadece düşüncemi ifade ettim. Sektörle alakalı menajerlerin hem cast direktörlüğü hem de yapımcılık yapmasına karşıyım. Bu polemikler olmadan çok önce de söylemiştim. Genel bir ifadeydi. Öğrencilerimin iş bulamamaları, bu konudaki şikâyetleri… Yılda yaklaşık 150 öğrenciyle çalışıyorum. Hiçbiri iş bulamıyor. Sektörün bu tekelinden şikâyetçiyim. Ayşe Barım, 50’ye yakın oyuncuyu bünyesinde barındırıyorsa bu onun başarısıdır. Yeter ki tekele çevirmesin" dedi.

        REKLAM

        Nedim Saban, "Siz hiç mağduriyet yaşarınız mı?" sorusuna ise "Yaşamadım. Dizi oyunculuğu uzun süredir yapmıyorum ama arkadaşlarımdan duyuyorum. Birkaç menajer, cast direktörüyle çalışmazlarsa başarısız olacaklarını düşünüyorlar. Ben de çalışarak bunu yıkabileceklerini söylüyorum. ‘Her şey birkaç kişi etrafında dönüyor’ diyorlar. En azından bu inancı yıkmamız gerekiyor" cevabını verdi.

        "EKMEK AYŞE BARIM'IN AĞZINDA"

        Nedim Saban, geçtiğimiz günlerde Ayşe Barım hakkında şunları söylemişti: Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nadim saban
        #Ayşe Barım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında