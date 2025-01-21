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        Haberler Magazin Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturması için adliyede

        Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturması için ifade verdi

        Menajer Ayşe Barım'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla savcılığa ifade verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:53
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı.

        Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Yaklaşık 30 dakika ifade veren Işın, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.

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