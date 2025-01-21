Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturması için ifade verdi
Menajer Ayşe Barım'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla savcılığa ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Yaklaşık 30 dakika ifade veren Işın, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.