Deniz Işın'dan çarpıcı açıklama: Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı

Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım hakkında ileri sürülen iddia, birçok oyuncunun rahatsız olduğu konuyu gün ışığına çıkardı.

Farah Zeynep Abdullah, tartışmayı başlatırken Burcu Biricik, ateşe verdi. Deniz Işın ise açık açık suçladı.

Ayşe Barım Ayşe Barım hakkında ileri sürülen iddia şöyleydi; Mert Demir, ünlü bir iş adamıyla ilişki yaşıyordu. Ayşe Barım, bu ilişkiyi; ajansı olan ID İletişim'in oyuncularından Serenay Sarıkaya ile Mert Demir arasında ilişki varmış gibi kamufle etmek için ünlü iş adamından 5 milyon dolar aldı. Ayşe Barım, iddiayı ortaya atan kişiye dava açtığını belirtirken ID İletişim, şu açıklamayı yaptı; "Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, ID İletişim."

Serenay Sarıkaya REKLAM ID İletişim'e bağlı oyuncular, Ayşe Barım'a destek verirken Farah Zeynep Abdullah'ın bir paylaşımıyla konu; Ayşe Barım'ın tekelleşmede rol oynayan menajer suçlamasına evrildi. Farah Zeynep Abdullah, ilk paylaşımında "Haydi bakalım, kolay gelsin" diyerek Ayşe Barım hakkındaki iddialara inandığını ima etti.

Farah Zeynep Abdullah "BÜTÜN KADINLAR EŞİTTİR AMA BAZILARI DİĞERLERİNDEN DAHA EŞİTTİR" ID İletişim'in oyuncularından Bergüzar Korel, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımına karşılık olarak; "Nerede kadın dayanışması?" paylaşımıyla meslektaşına göndermede bulundu. Farah Zeynep Abdullah'ın karşı paylaşımı ise "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" şeklinde oldu. Abdullah, bu paylaşımıyla Ayşe Barım'ın sektörde tekelleşmeye yol açan bir menajer olduğunu dile getirdi. Bergüzar Korel, karşı cevap olarak şunları söyledi; "20 yıldır birlikte çalıştığım ajansım, menajerim ve çok sevdiğim pırıl pırıl oyuncu arkadaşım üzerinden yapılan haberleri gördükçe çok öfkeleniyorum. Yıllardır organize olarak bu tarz haberlerle çoğu hemcins meslektaşım karşılaşmıştır. Alışkınız. Fakat burada çok daha korkunç olan bir şey var ki o da 'güya' sistem eleştirisi yaparken bu mesnetsiz, iğrenç iftiraların yer aldığı haberlere alkış tutanlar... Bilmiyorlar ki bu insan hayatıyla oynayan, delilsiz, belgesiz, belden aşağı vuran ve hep kadını hedef alan zihniyet onlara da ilk fırsatta aynı şeyi yapacak."

Bergüzar Korel REKLAM Farah Zeynep Abdullah ile Bergüzar Korel'in paylaşım atışması yaşadığı saatlerde Rekabet Kurulu, bir açıklama yaparak aralarında Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim'in de bulunduğu 21 teşebbüsle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Farah Zeynep Abdullah'ın "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" söylemiyle, Rekabet Kurulu'nun açıklaması kadın oyuncuların birbiri ardına tekelleşmeyle ilgili açıklama yapmasına yol açtı.

Burcu Biricik "PASTA DİLİMLERİNİ KİMLERİN PAYLAŞTIĞINI KONUŞMALIYIZ" Bu konuda en kapsamlı açıklamayı ilk yapan oyuncu Burcu Biricik oldu. Biricik; "Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın ilişkisinin, bir diğer ilişkinin kamuflaj ilişki olup olmadığını bırakın da asıl soruna bakın" edasıyla yaptığı açıklamada Ayşe Barım'ın tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğunu ima etti. Burcu Biricik'in açıklaması şöyleydi; "Niye böyleyiz biz? Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleki etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılmadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli (genel) sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük."

Şenay Gürler "NE GÜZEL ÖZETLEMİŞ" Şenay Gürler, Burcu Biricik'in paylaşımını; "Burcu, durumu ne güzel özetlemiş" notuyla paylaşarak tekelleşmeye dikkat çeken bir diğer ünlü oyuncu oldu.

Deniz Işın "KENDİSİ BİZZAT İŞLERİME ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI" Deniz Işın ise adını vermese de tekelleşmede Ayşe Barım'ın rol oynayan bir menajer olduğunu işaret etmenin ötesinde mafyalaşmadan söz ederek Bergüzar Korel'e cevap niteliğindeki şu paylaşımda bulundu; "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime, kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin, elbet kokusu çıkacaktı" Deniz Işın, ayrıca kamuflaj ilişkiye inandığını da belirtti. REKLAM

Melisa Sözen "TEHDİTLERİN YAPILDIĞI BİR DÜZEN KABUL EDİLEMEZ" Melisa Sözen de tekelleşme tartışmasına girerek şunları dile getirdi; "Bu sektörde kimse tekelleşme problemi olmadığını söyleyemez. Yapımcılara, kanallara aynı isimlerin dayatılması; kimi oyuncular için 'eğer onu oynatırsan o zaman bizden bu ismi alamazsın' tehditlerinin yapıldığı bir düzen kabul edilemez. Bu güç oyunları sadece projeleri değil, oyuncuların kariyerlerini yönetirken onları kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. 20'li yaşlarımda 'artık anne oynamaya hazırlan' diyerek psikolojik olarak güçsüzleştirilmeyi de, 'şu yapımcı senin enerjini beğenmiyor ben olmasam bu işi alamazdın' gibi cümleler kurarak özgüven parçalayıp kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. Artık herkesin şapkasını önüne koyup bu sektördeki tekelleşmeyi de, zorbalığı da kabullenmesi ve sorunu çözmeye odaklanması lâzım. Yoksa konu hiçbir şekilde bizi ilgilendirmeyen magazinel rivayetler ya da korkunç üsluplu yalan yanlış metinler değil. Konu elimizdeki gücü nasıl kullandığımız. Konu hakkaniyet ve adil çalışma koşulları. Konu sırf arkasında yeterli güç olmadığı için izleme şansı bulamadığımız birbirinden yetenekli oyuncular."

Rabia Soytürk "KİMSEYE MAKUL BİR İŞ BULMA ŞANSI BIRAKILMIYOR" Rabia Soytürk de tekelleşmeyle ilgili görüş bildiren oyunculardan biri oldu; "Özel hayatlarla ilgili iddialar havada uçuşuyor. Kime ne insanların hayatından? Burada önemli olan tek mesele tekelleşme, sektörün belli başlı insanlar tarafından domine edilmesi, kendi oyuncuları dışında neredeyse kimseye makul bir iş bulma şansı bırakmamaları. Sözün özü ortada... Hiç de yeni olmayan hatta yıllardır birçok oyuncuyu, yönetmeni senaristi ve çalışanı mağdur eden bir sorun var. Magazin konuşanları zaten bir kenara atalım da bazı arkadaşlar ilk kez duymuş gibi yapmayı bazı arkadaşlarsa ismi geçenlerin bunu yapmış ve yapıyor olma ihtimalleri yokmuş gibi davranmayı da bırakırlarsa sorun belki gerçekten konuşulabilir. Çok doğru."