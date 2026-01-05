Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkiinde, 27 Aralık'ta kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın bulunması amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütülmüş, çok sayıda noktada arama çalışması yapılmıştı.

DÜN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

AA'daki habere göre çalışmalarda dün Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan araç içindeki Kumal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

ARACINA GÖLETTE ULAŞILMIŞTI

Bu arada Kumal'ın içinde bulunduğu aracın, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin Yukarıyapıcı Göleti'nde "Yanal Taramalı Sonar Cihazı"yla yaptığı çalışmayla bulunduğu bildirildi.

"BALON" SİSTEMİYLE ÇIKARTILDI

Kıyıya 10 metre uzaklıkta, yaklaşık 8 metre derinlikte bulunan araç, dalgıçlar tarafından halatlara bağlandı. Daha sonra "balon" sistemiyle su yüzeyine çıkarılan araç, vinç yardımıyla karaya alındı.

İLK DEĞERLENDİRME: SUDA BOĞULMA

İHA'daki habere göre de Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside, Kumal’ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı, ilk değerlendirmeye göre ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.