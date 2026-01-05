Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
Balıkesir'de, kamp yaptığı bölgeden kaybolan ve 8 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın kullandığı araç, 'balon' sistemiyle göletten çıkarıldı. Genç kadının ilk otopsi raporuna göre ölüm nedeninin boğulma olduğu belirlendi. İşte detaylar...
Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkiinde, 27 Aralık'ta kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın bulunması amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütülmüş, çok sayıda noktada arama çalışması yapılmıştı.
DÜN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU
AA'daki habere göre çalışmalarda dün Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan araç içindeki Kumal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
ARACINA GÖLETTE ULAŞILMIŞTI
Bu arada Kumal'ın içinde bulunduğu aracın, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin Yukarıyapıcı Göleti'nde "Yanal Taramalı Sonar Cihazı"yla yaptığı çalışmayla bulunduğu bildirildi.
"BALON" SİSTEMİYLE ÇIKARTILDI
Kıyıya 10 metre uzaklıkta, yaklaşık 8 metre derinlikte bulunan araç, dalgıçlar tarafından halatlara bağlandı. Daha sonra "balon" sistemiyle su yüzeyine çıkarılan araç, vinç yardımıyla karaya alındı.
İLK DEĞERLENDİRME: SUDA BOĞULMA
İHA'daki habere göre de Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside, Kumal’ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı, ilk değerlendirmeye göre ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.
ARACIN ÖN TEKERLERİ PATLAK
Göletten vinç yardımıyla çıkarılan otomobilin sürücü camının yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patlak olduğu görüldü. Araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Kumal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kumal’ın bugün Bandırma ilçesi Doğu Mahallesi’nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
SEVGİLİSİ ADLİ KOTROLLE SERBEST
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan arkadaşları, gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.