Yarıyıl tatili için etkinlik listesi
Her yaştan çocuğa uygun etkinliklerle dolu bu liste, tatili eğlenceli geçirmek isteyen aileler için birebir. Ücretsiz belediye etkinlikleri de var. Kimler karne hediyesi veriyor, hangi müzeler ücretsiz...
Şehrin dört bir yanından en yaratıcı, eğitici ve eğlenceli etkinlikler, tiyatro oyunları, yaratıcılığı artıran atölyeler, enerjilerini harcayacak faaliyetler, keşif dolu şehir rotaları, gelişime yönelik eğitimler ve daha fazlası!
18 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER
Sömestr’da, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Yerebatan Sarnıcı’nı Radar Türkiye uygulaması ile ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Radar Türkiye uygulamasını indirip kaydolun. Radar QR’a tıklayıp karekodu okutun. Ücretsiz girişten yararlanmak için 18 yaş ve altı olmak, kimliğinizi yanınızda bulundurmak ve Radar Türkiye uygulamasını indirerek kayıt olmak gerekmektedir
ÇOCUĞUNUZLA BERABER GİTMEK EĞLENCELİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
İSTANBUL MODERN
Yarıyıl Sanat Okulu (7-10 yaş) kapsamındaki atölyeler:
Ailece Sanat (hafta sonları):
Hafta Sonu Sanat Atölyeleri (7-14 Yaş)
RAHMİ KOÇ MÜZESİ
SAKIP SABANCI MÜZESİ
BORUSAN COMTEMPORARY
PERA MÜZESİ
ARTER
iSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ
AKBANK SANAT
ZEYREK ÇİNİLİ HAMAM
ATÖLYE PİKOLO
ROTAMIZ ORMAN
GYMY KIDS CLUB
QBICART
IN HOUSE WORKSHPOP STUDIO
KÜLTÜR BAVULU
Tüm atölyeler 6-12 yaş aralığı için uygundur:
IMAGINEER KIDS
Tüm atölyeler 4 yaş ve üzeri için uygundur:
AİLEMLE GEZİYORUM
STUDIO MASTERPİECE GALATAPORT
MINIATURK
BLINK STUDIO
Tüm atölyeler 5-10 yaş aralığı için uygundur:
YEMEK ATÖLYELERİ
TAŞ KAĞIT MAKAS ATÖLYESİ
NARMANLI SANAT
Tüm atölyeler 7-10 yaş aralığı için uygundur:
POTS AND PENS
ALOHA ÇOCUK
Tüm atölyeler 7-10 yaş aralığı için uygundur:
DAS DAS AKADEMİ
ARKKİ TÜRKİY
Tüm atölyeler Kuzguncuk İskelesi'nde yapılacaktır.
BELEDİYE PROGRAMLARI
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
20-31 Ocak tarihleri arasında Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde olacaktır. Katılımcıların Beşiktaş ilçesinde ikamet ediyor olması gerekiyor.
işaretli etkinlikler ücretsizdir.
KADIKÖY BELEDİYESİ
18 Ocak-2 Şubat arası Yarıyıl Şenliği gerçekleşecek.
işaretli etkinlikler ücretsizdir. Şenlik kapsamındaki diğer atölye ve tiyatroları https://yariyilsenligi.kadikoy.bel.tr adresinden inceleyebilirsiniz.
HKÇKM: Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi
KARTAL BELEDİYESİ
2. Maker Atölyeleri Etkinlikleri, 21-24 Ocak ve 28-31 Ocak tarihleri arasında Makina Hangar'da gerçekleşecektir.
MALTEPE BELEDİYESİ
Yarıyıl tatili etkinlikleri 4-10 yaş arası Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir.
işaretli etkinlikler ücretsizdir. Atölyelere https://kartal.bel.tr ve kultursanat.maltepe.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Yarıyıl Bilim Kampı 21-25 Ocak tarihleri arasında her gün 7-9 ve 10-13 yaş arası çocuklar için gerçekleşecektir.
Minik Kaşifler Bilim Kampı (7-9 Yaş)
Mucitler Bilim Kampı (10-13 Yaş) Hovercraft Atölyesi
ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde Atölyeler:
* işaretli etkinlikler ücretsizdir.
Etkinliklere https://www.sugem.net adresinden ve Şişli Belediyesi için 444 3 112 numarası ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilirsiniz.
PENDİK BELEDİYESİ
Masal Parkı Etkinlikleri:
Bilim Merkezi Etkinlikleri:
Çocuk Kütüphanesi Etkinlikleri:
* işaretli etkinlikler ücretsizdir.
Etkinliklere https://etkinlik.pendik.bel.tr adresinden ve Şişli Belediyesi için 444 3 112 numarası ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilirsiniz.
ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ KARNE HEDİYESİ VEREN FİRMALAR