Anasayfa Özel İçerikler Kadir Kaymakçı Bırakın yeni yıl kararı almayı, nasıl olsa vazgeçeceksiniz!

2024’e de, her köşe başında, birbirimize ‘mutlu yıllar’ dileyerek başlamıştık! Şimdi bir daha asla yaşayamayacağınız 364 güne geri dönüp baktığınızda kendi kendinize “2024 mutlu bir yıl oldu” diye biliyor musunuz? Diyebiliyorsanız ne mutlu size... Koca bir yılın her anını mutlu geçirmek pek mümkün değil elbet... Elimize geçen küçük mutluluk anlarını da tıpkı, ‘Nuran’ı her eve bıraktığında bunun son olduğunu düşünüp ‘Huzur’suzlanan, ‘Mümtaz’ gibi ‘sırtımızda yük gibi taşıyıp’ ilk fırsatta bir kenara bırakmıyor muyuz? Mutlu bir yıl hayal… “Yediği yumruklardan sonra iki seksen yattığı ringin ortasında hakem ‘On’ demeden ayağa kalkacağını uman boksör gibiyiz her 365 günün sonunda! Nakavta kadar: ‘Mutlu yıllar!’ işte…”

Mutlu anların peşinde olmalı insan… ‘Yekpare geniş bir an’ değil bahsettiğim bölük pörçük akıp giden zamanın içinden yakalayabildiğimiz ‘an’lar. Başımızın suyun üzerinde tutabildiğimiz, güneşi yüzümüzde hissettiğimiz, hiç bitmeyecekmiş gibi yaşadığımız ‘an’lar.

Akdeniz'in masmavi sularında çıkıp, ‘saçlarınızdaki denizin’ üzerine damladığı bir dilim pizzayı ağzınıza ilk attığınız an gibi bir an mesela.

GELECEK İÇİN DEĞİL ŞİMDİYLE ALAKALI KARARLAR ALIN

Geçenlerde insanların yeni yıl kararlarıyla ilgili okuduğum bir yazıda uzman psikolog, “Öncelikle hayatınızı tamamen değiştirecek büyük kararlar almaktan uzak durum” diyordu. Tüm yıl için değil ‘an’lar için kararlar alınması gerektiğini söylüyordu: “Gelecek günlerle değil ‘şimdi’yle alakalı kararlar. Mesela şu anda sıkılıyor musunuz, dışarı çıkıp biraz yürümek, bir yerlerde bir kahve içmek iyi mi gelecek; çıkın ve o kahveyi için… Bu gibi küçük şeyler, küçük ‘an’ları topladığınızda yıl sonunda büyük bir mutluluğunuz olabilir.”

Yeni yıl kararlarının değişim çok yapay bir baskı olduğunu belirten uzmanlar, “Yeni yılda yeni kararlar almak zorunda değilsiniz… Değişiklik için, yeni karlar için, yeni bir şeylere başlamak için Mart, Mayıs, Temmuz, Ekim ayları da çok iyi zamanlardır” diyor.

Forbes dergisinde geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre ABD’de insanların yüzde 62’si yeni yılda yeni başlangıçlar yapmak için yeni kararlar alma konusunda baskı hissettiğini söylüyor. Bu oran kadınlarda yüzde 64, erkeklerde ise yüzde 60!

Ankete katılanların yüzde 48’i spora başlama, yüzde 38’i finansal durumlarını iyileştirme, yüzde 36’sı ise ruh sağlıklarını geliştirme konularında adım atmakla ilgili kararlar alıyormuş. Genel olarak, insanları yüzde 80'i aldıkları kararlarla hedeflerine ulaşabileceklerine dair kendilerine güvenirken, sadece yüzde 6’sı aldıkları kararların bir işe yaramayacağını düşünüyor.

Büyük bir hevesle “Bu yıl benim yılım olacak” diye girilen yeni yılda, alınan yeni kararların ömrü hepi topu iki ila üç ay sürüyormuş. Tüm bir yıl sürenlerin oranı yüzde 6! İngiltere’de insanların yüzde 17’si Ocak ayının bitmesini bile beklemeden yeni yıl kararlarından vazgeçiyormuş.

İNCE İNCE PLANLANMAŞI JANJANLI MUTLULUKLAR DEĞİL İSTEDİĞİM

Filozof Epiktetos, “Her şeyin istediğiniz gibi olmasını dilemeyin, dileyin ki her şey olması gerektiği gibi olsun; o zaman hayatınız huzurlu olacaktır” diyor.

2024’te birçok mutlu ‘an’ım oldu… 2025’ten hedefim bu ‘an’ların sayısını arttırmak. Öyle çok büyük mutluluklar peşinde de değilim doğrusu! Bu yıl da ince ince planlanmış ‘janjanlı mutluluklar’ değil aradığım... “Binlerce yığın aynadan bir kâinat içinde yaşayan ve hepsinde kendisinin bir başka çehresi olan Nuran’ı gören” Mümtaz’ın sevdiği kadınla Boğaz’ın ortasında bir sandaldayken hissettiği gibi ‘Huzur’lu bir mutluluk’ kastettiğim...

Ne kaderimin üstüne çıkmak gibi bir hedefim var ne de bir hayat planım...

Zülehya’nın, bir taş iskeleden, çocuklarla el ele Akdeniz’in mavi sularına atlarken ki heyecanlı, tüm hayatı kucaklayan, umutlu, huzurlu mutluluğu gibi bir yıl olsun yeter…