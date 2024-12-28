Geleceğin fragmanı: ASTROLOJİ

Yılın bugünlerinde en çok okuduğum yazılar, başlıklarında ‘astroloji, astrolog, burç’ kelimeleri geçen yazılar oluyor. Kendi burcumla ilgili dağlarda, kırlarda otlayan bir ‘oğlak’ benden daha fazla şey biliyordur eminim ama elimde değil işte yeni bir yılın bana neler getireceğini öğrenmeye kayıtsız kalamıyorum! Andrew Garfield’in Los Angeles Times’taki röportajına dalmamın nedeni de ‘astroloji’ oldu. Röportaj için ‘Yükselen Burçlar: Astrolojinin Ortaçağ Bilimi’ sergisine ev sahipliği yapan Getty Center’ın seçen Garfield’ın, burçlarla ilgili olduğunu bilmiyordum. Daha önce de röportajlarında doğum haritasından, burcunun özelliklerinden bahsetmiş. Röportajı yapan Amy Kaufman’ın güneş burcunun Kova, yükselenin ise Boğa olduğunu belirtip, “Evcimenlik işareti... Yengeç burcundaki Ay… Yengençler inanılmaz derecede duygusal ve hassastır. Şefkatli ve empatiktir...” diye devam ediyor. Kendisi bir Aslan’mış; sıcak, dışa dönük, çabuk sinirlenen ateşli bir Aslan!

Andrew Garfield gibi başarılı ve sevilen bir Hollywood yıldızının astroloji merakı beni ‘Yükselen Burçlar: Astrolojinin Ortaçağ Bilimi’ sergisine yönlendirdi. Astroloji, yüzyıllar boyunca tıp gibi bilimsel disiplinlerin bir parçası olarak Avrupa’da üniversitelerde öğretilirken astrologlar saraylarda diplomasi, askeri strateji konularından krallara danışmanlık yapmış. Bugün ise insanlara genellikle aşk, para, sağlık gibi konularda başlarına neler geleceğini söyleyen üç-beş satırlık ‘popüler bir eğlencelik’ olarak algılanıyor.

ASTROLOJİ Z KUŞAĞI ARASINDAN DAHA DA POPÜLER

Serginin küratörü Dr. Larisa Grollemond, Ortaçağ’da astrolojinin günlük hayatla daha ilgili olduğunu söylüyor: “Günümüzde ise romantik konulara, diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağınıza dair sorulara cevap veriyor. Astroloji Ortaçağ’da entelektüel bir söylemin parçasıydı. Üniversitenin, tıbbın bir parçasıydı. Ortaçağ’da Fransa kırsalında yaşayan bir köylü burcunu biliyor muydu derseniz muhtemelen hayır bilmiyordu.”

Grollemond, Ortaçağ’da yaşayan bir insanın astrolojik burcunun bugünkü burcuyla aynı olamayacağını da belirtiyor: “Bugün yıldızların belirli zamanlardaki konumları hakkında çok daha fazla bilgiye sahibiz.”

Dr. Larisa Grollemond, Z kuşağı arasında astrolojinin daha da popüler olduğunu ifade ediyor: “Pandemi insanları dünyadaki yerlerini ve neden buradaki yerlerini sorgulama konusunda daha fazla düşünmeye sevk etti. İnsanların anlamlandıramadıkları bu büyük boşluğu doldurmak için astrolojiyi kullanmaları ilginç bir kültürel değişim. Yüzyıllar sonra insanların geriye bakıp 2024’ü özellikle astrolojik bir dönem olarak düşünüp düşünmeyeceğini merak ediyorum...”

Bugün sosyal medya ve akıllı telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla insanların astrolojiye çok daha kolay ulaşmasının ilgiyi de arttırdığını anlatıyor Grollemond: “Bu durum 15.-16 yüzyıllarda astrolojiyle ilgili kitapların basılmasıyla artan ilgiye benziyor. Bence Ortaçağ’daki insanlar Instagram’ı çok severdi. Bazı burçların sembollerini tanırlardı. Ancak, ‘Sen Başaksın o zaman şöyle birisin’ gibi bir yorum onları şaşırtırdı çünkü onlar böyle bakmıyordu astrolojiye…”

ASTROLOJİNİN GERÇEKTEN İYİ OLDUĞU ŞEY ANLAM VERMEKTİR

Günümüzde astrolojiye yönelik artan ilginin astrolojinin özüyle bir ilgisi olmadığını söyleyenler de var. “Tüm bu astroloji çılgınlığı her tarafı saran ‘kişisel gelişim’ dalgasının bir yan kolu gibi…” diyorlar. Astrolojinin tarihi boyunca din ve maneviyatla iç içe olduğunu insanların astroloji yoluyla ‘iyi bir hayat nasıl yaşarım?’, ‘neden acı çekiyorum?’ gibi sorulara cevap aradığını belirtip ekliyorlar: “Şimdi ise astrolojiye sorulan soru ne zaman aşık olup, aşkı bulacağım...”

İnsanların gerçek astrolojiyle tanışmasının çok faydalı olacağını söyleyen bir kesim: “Astrolojinin gerçekten iyi olduğu şey bir anlam vermektir. Bu da doğruyu bulmakla, kaderle ilgili değildir. İnsanın hayatında bir anlam bulmasıyla ilgilidir. İnsanları zaman zaman içinde yaşadıkları bunaltıcı ve korkutucu ‘şimdi’den uzaklaştırıp hayatlarındaki değişimlere uzun vadeli bir bakış açısı kazandırmaya yardımcı olur. Anlam da öyle gazete köşelerindeki 3 satırlık yazılara, birkaç yüz sayfalık kitaplara sığmaz. Bunlar insanları bazı fırsatçılara, ‘guru’lara para kazandırmaya yönlendirir... Son yıllarda yaşanan astroloji patlaması sona erdiğinde insanlara duymak istediklerini söyleyen başka bir ‘şey’ ortaya çıkacak. Ancak binlerce yıldır süren bir pratiğe dayanan gerçek astroloji hayatta kalacak.”

HAYATIMIZIN KONTROLÜ YILDIZLARIN ELİNDE OLABİLİR Mİ?

Bir arkadaşım “Tüm astrologların ne söylediğin takip etmek zor hepsinin bir ortalamasını verir” diye ChatGPT’ye 2025 yılının nasıl geçeceğini sormuş. “Tahminde bulunmak zor” diye lafa girmiş yapay zeka:) Sonra da “Yapay zeka alanında çok ilerlemeler olacak” demiş. “Dijital para birimlerinin daha fazla kabul görmesi finansal sistemlerde değişikliklere yol açabilir” diye devam etmiş. 2025 teknoloji ve toplumsal değişimler açısında bir dönüm noktası olabilirmiş.

Yapay zekanın Kova burcunun yöneticisi Uranüs’ün 2025’te sürpriz aşklara yol açabilecek enerjiler sunduğunu söylediğini duyduğumda astroloji konusunda yeni bir çağa adım attığımıza iyice ikna oldum.

Merkür’ün geri gitmesiyle ayak bileğimi kırmamın nasıl bir ilgisi olduğunu anlamıyorum. Ya da Plüton’daki bir kıpırdanmanın bana nasıl bol kazanç sağlayacağını bilmiyorum. Yükselenim Yay’sa hitabetimin kuvvetli İkizler’se maceracı biri olmamı aklım almıyor. “Oğlak olmamla sevdiğim yemeklerin ne alakası var Allah aşkına” diye ben de kendi kendime soruyorum... Bir insanın aşkı bulamamasının nedeni gezegenler arası ters açılar olabilir mi gerçekten?! Hayatımızın bizim değil de yıldızların kontrolünde olduğu fikrini kabul etmek mümkün mü?

Evet, kafamda astrolojiyle ilgili bir dolu soru işareti var kabul ama işte en başta söylediğim gibi yılın bugünlerinde en çok okuduğum yazılar, başlıklarında ‘astroloji, astrolog, burç’ kelimeleri geçen yazılar oluyor. 2025 yılının Oğlaklar için nasıl bir yıl olacağıyla ilgili yazılan her şeyi okuyup, söylenen her şeyi dinlemek istiyorum.

‘Şimdi’nin bunaltıcı havasından uzaklaşmak için astrolojinin suni teneffüsüne ihtiyacım var...