Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!

ÇOCUĞA 'ANNECİM' 'BABACIM' DENİLMEMELİ

Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım, dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin şunları söyledi: "Küçük yaştaki çocukların zihninde soyut düşünebilme becerisi oluşmadığından ve çocuklar 'annecim' 'babacım' gibi ifadeler kullanıldığında bunu gerçek anlamıyla anlayıp kendilerinin de bir anne-baba olduklarını ve aynı sorumlulukları taşıdıklarını ya da kendileriyle aynı akran noktasında anne babaların da kendileriyle aynı özelliklere sahip olduğunu düşünebilmesidir. Örneğin, çocuklar bir tartışma anında 'Sen de bana 'annecim' / 'babacım' demiştin. Ben de anneyim / babayım' gibi söylemlerde bulunabiliyorlar. İşte bu yüzden de bu kavramların olabildiğince az kullanılması mümkünse hiç kullanılmamasının önemli olduğunu vurgulamaktayız" diye konuştu.