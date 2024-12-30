MTV zammı belli oldu

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV), 2025'te ödenecek rakam resmileşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, MTV'deki yeni yıl zam oranı yüzde 43,93 oldu.

Böylece, Kasım ayında açıklanan yeniden değerleme oranı değişmeden uygulanmış oldu.

REKLAM Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon oranı bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı ise yüzde 43.93 oldu. EN DÜŞÜK MTV 4 BİN 834 TL OLDU 2025’te ödenecek MTV tutarlarının detaylarına bakılacak olursa, Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimleri incelendiğinde, 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 259 bin 900 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 4 bin 834 TL MTV ödeyecek.

Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 259 bin 900 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 8 bin 421 TL yıllık MTV ödeyecek. Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 259 bin 900 bin TL ile 455 bin 300 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 9 bin 267 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 455 bin 300 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 10 bin 112 TL MTV ödeyecek.

REKLAM Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.

ÖNCEKİ YILLARDA İNDİRİLMİŞTİ MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti. 2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.