ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD merkezli haber ajansı Axios'a göre ABD'li diplomat Daniel Rubinstein 29 Aralık'ta Suriye Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştü.

ABD, Rubinstein aracılığıyla Suriye Dışişleri Bakanına azınlıklara yönelik şiddet ve intikam duyumlarından ötürü endişeli olduklarını iletirken Şeybani olayların diğer silahlı gruplar tarafından çıkarıldığını ve kendilerinin şiddete karşı olduğunu bildirdi.