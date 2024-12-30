Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
Kadrosuna yıldız bir isimle takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Heung-min Son'u gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesinde sona erecek Güney Koreli futbolcu ile ocak ayında görüşüleceği öne sürüldü.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Yıldız isimlerle Jose Mourinho'nun elini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.
Kore basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Premier Lig devlerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son'u gündemine aldı.
Sözleşmesi sona erecek olan Son, ocak ayında kulüplerle görüşmekte serbest olacak.
Mourinho'nun eski öğrencisini çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarıldı.
Jose Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili verdiği demeçte, "Son'a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Joao Felix ve Nicola Zalewski ile de ilgilendiği ve sarı-lacivertlilerin önümüzdeki iki transfer döneminin en büyük kulüplerinden birisinin olması beklendiği yazıldı.
Transfermarkt'e göre güncel piyasa değeri 42 milyon euro olan Heung-min Son, bu sezon forma giydiği 22 maçta 7 kez ağları havalandırdı ve 6 kez de asist yaptı.