Ali Koç'tan 'yeni hakemlik modeli' açıklaması: Yol haritasının parçası olacağız

Süper Lig kulüpleri, MHK'nin duyurduğu yeni hakemlik sistemine 'evet' dedi... Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Maslak'ta gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunurken, kulüplerin aldığı yeni kararı da duyurdu.

"YOL HARİTASININ PARÇASI OLMAYA KARAR VERDİK"

Ali Koç, "Geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik." dedi.

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"KULÜPLER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni hakem modeliyle ilgili sarf ettiği ifadelerin altını çizen Koç, "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu çok cesur karar verdi. Hakemlik konusunda 'O zaman alın, siz de bu işin parçası olun ve dizayn edin' dedi. Kulüpler elini taşının altına koymalı. Aksi halde şikayet etmeye hakkı yok. TFF'nin hamlesi oldukça cesur" şeklinde konuştu.