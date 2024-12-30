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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Koç'tan 'yeni hakemlik modeli' açıklaması: Yol haritasının parçası olacağız - Futbol Haberleri

        Ali Koç'tan 'yeni hakemlik modeli' açıklaması: Yol haritasının parçası olacağız

        Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Maslak'taki Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni hakemlik modeline geçişi kabul ettiklerini belirterek, "Geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 17:41 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:41
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        "Yol haritasının parçası olacağız"
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        Süper Lig kulüpleri, MHK'nin duyurduğu yeni hakemlik sistemine 'evet' dedi... Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Maslak'ta gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunurken, kulüplerin aldığı yeni kararı da duyurdu.

        "YOL HARİTASININ PARÇASI OLMAYA KARAR VERDİK"

        Ali Koç, "Geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik." dedi.

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        "KULÜPLER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni hakem modeliyle ilgili sarf ettiği ifadelerin altını çizen Koç, "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu çok cesur karar verdi. Hakemlik konusunda 'O zaman alın, siz de bu işin parçası olun ve dizayn edin' dedi. Kulüpler elini taşının altına koymalı. Aksi halde şikayet etmeye hakkı yok. TFF'nin hamlesi oldukça cesur" şeklinde konuştu.

        YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

        Sezon sonuna kadar dönüşüm sürecinde sistem test edilecek. 3 üye Kulüpler Birliği'nden, 2 üye ise MHK'dan gelecek. Statü ve yasal mevzuatın değişecek olması nedeniyle Haziran ayında şirketleşme tamamlanacak ve önümüzdeki sezona hazır olacak.

        Danışma Kurulu ayrıca; hakemlerin atanması, eğitilmesi ve performans yönetimi gibi konularda da yetkiye sahip olacak. Kuruldaki 3 üyeyi Kulüpler Birliği seçtiği için hakemlik sisteminde kulüpler de aktif rol oynamış olacak.

        Sezon sonuna kadar geçiş sürecinde sistem test edilecek ve şirketleşmeyle ilgili geniş çaplı çalışmalar yapılacak.

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