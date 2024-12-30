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        Haberler Gündem 31 yaşındaki karısını gölet kenarında öldürdüğünü itiraf etti

        31 yaşındaki karısını gölet kenarında öldürdüğünü itiraf etti

        Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala bir kadın cinayeti haberi Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne gelen İskender Kodalak eşi Simge Kodalak'ı ilçede bulunan Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:03
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        Eşini öldürüp teslim oldu
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        Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde İskender Kodalak (42), eşi Simge Kodalak’ı (31) öldürüp, cesedini gölet kenarına bıraktı. Polise gidip suçunu itiraf eden Kodalak’ın tarif ettiği yerde eşi Simge Kodalak’ın cansız bedeni bulundu.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen olduğu öğrenilen İskender Kodalak, polis merkezine gidip eşi Simge Kodalak’ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti’nin yanına bıraktığını itiraf ederek teslim oldu.

        Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak’ı hareketsiz buldu.

        Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        İskender Kodalak jandarma tarafından gözaltına alındı.

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        #sakarya
        #iskender kodalak
        #simge kodalak
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