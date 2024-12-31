2024’ün en iyi 20 filmi

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI

(Furiosa: A Mad Max Saga)



Öyküyü şekillendiren ilk duygu Furiosa’nın özgürleşme ve Yeşil Diyar’a dönerek gerçek kimliğini bulma arzusu ise ikinci duygusu, hiç bitmeyen mücadele azmi ve cesareti… ‘Fury Road’dan amacına ulaşamadığını ama daha iyi bir dünya fikrinden vazgeçmediğini bildiğimiz Furiosa, bu filmde savaşarak, teslim olmayarak kişiliğini bulan bir kahraman. Güçlü kadınların savaşmaktan kaçınmadığı bir ortamda yetiştiği belli. Ayrıca çocuk yaştan itibaren kendi kendine yetmesini bilen biri Furiosa. Film boyunca kurtarıcı erkeğe ihtiyaç duymadan her koşulda başının çaresine bakabildiğine tanık oluyoruz. Büyüyor, olgunlaşıyor ama alışageldiğimiz tarzda bir büyüme hikâyesi seyretmiyoruz. Dementus’un (Chris Hemsworth) yanında yaşadıkları, onu çok kısa sürede çocukluktan çıkarıyor. Ölümsüz Joe’nun (Lachy Hulme) kalesine düştüğünde, önceliğini haremden kurtulmaya vermesi ve yaptığı plan, çocukluktan çoktan çıktığının kanıtı gibi. Kaledeki hayatı için yaptığı tüm tercihler, kendi başına ayakta durmak ve hiç kimseye muhtaç olmamak üzerine kurulu. Kalede geçirdiği yılların ardından Anya Taylor-Joy olarak karşımıza çıktığında, ‘Mad Max: Fury Road’ filminin başında tanıdığımız Imperator Furiosa; yani Ölümsüz Joe’nun savaşçılarından biri değil henüz. Kat etmesi gereken çok yol var belki ama içindeki öfkeyi, kararlılığı fark etmemek imkânsız.