Alternatif yılbaşı rotaları

2024'te dünya ne yaşadı?

2024, dünyanın pek çok noktasında gerilimlerin yükseldiği, bol seçimli bir yıl oldu. 2023 Ekim ayında başlayan İsrail-Hamas çatışmaları bu sene de sürerken, Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 45 bini aştı. İsrail-Hamas-Lübnan-İran ekseninde gerilim artarken, dünyanın dört bir yanındaki seçimlerde beklenmedik sonuçlar alındı. 2025, Trump'ın 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönmesiyle başlayacak. Dünya bu sene hem ikinci Trump dönemini hem de yaşanan gerilimlerin nasıl sonuçlanacağını takip edecek. Peki krizlerin ve seçimlerin bol olduğu bu bir senede dünyada neler yaşandı?