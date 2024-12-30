Alternatif yılbaşı rotaları
Yılbaşı tatilinde hem farklı hem de hesaplı rotalara ne dersiniz? Esra Toptaş yazdı…
Yılbaşı tatili deyince akıllara hemen ya Uludağ, Kartalkaya gibi kar tatil merkezleri ya da havanın daha ılık olduğu Ege sahilleri geliyor. Peki ya alternatif rotalar? Aynı zamanda da hesaplı tatil merkezleri… Turizmci Murat Akbal, yılbaşı tatili için doğaya kaçış rotaları öneriyor…
SAPANCA: ŞEHİRİN YANINDA, DOĞANIN KALBİNDE
İstanbul’a yakın, ama huzur dolu bir kaçış mı arıyorsunuz? Sapanca mükemmel bir seçenek. Sadece 1,5 saatlik mesafede, Sapanca Gölü etrafında yapacağınız huzurlu yürüyüşler, hem bedeninizi hem de ruhunuzu yenileyecek. Doğayla iç içe geçireceğiniz zamanın tadını çıkarırken, göl kenarındaki kafelerde sıcak bir içecek yudumlayabilir veya Kartepe'nin karlı zirvelerine çıkarak farklı bir kış tatili deneyimi yaşayabilirsiniz.
BOLU-ABANT: YILBAŞINDA DOĞAYLA YENİDEN HARMONİ
Doğayla iç içe bir kaçamak arıyorsanız, Bolu Abant tam size göre. Abant Gölü, karlarla kaplanmış ormanların içinde kendine özgü bir dinginlik sunuyor. Gölcük Tabiat Parkı ise bir kartpostal gibi manzaralarıyla yılbaşı tatilinize eşlik ediyor. Bölgede geçireceğiniz sakin bir günün ardından, Mengen pilavı ve keşli cevizli erişte gibi yöresel lezzetlerle damağınızı da şenlendirebilirsiniz.
AMASRA & SAFRANBOLU: KARADENİZ’İN ZAMANSIZ GÜZELLİKLERİ
Amasra, Karadeniz’in incisi olarak hem deniz manzarasıyla hem de tarihî dokusuyla sizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Fatih Sultan Mehmet’in “Çeşm-i Cihan” olarak tanımladığı bu kasaba, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle büyülüyor. Yılbaşı tatilinizin ardından, Safranbolu'ya geçerek Osmanlı dönemine ait taş döşeli sokaklar arasında gezebilir, Safranbolu lokumları ve tarihi konaklarda geçireceğiniz keyifli bir geceyle yılbaşı ruhunu taçlandırabilirsiniz.