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        Haberler Magazin Aydilge'den, Bennu Gerede'ye tepki gösterdi: Daha büyük dertleri var kadınları - Magazin haberleri

        Aydilge'den, Bennu Gerede'ye tepki gösterdi: Daha büyük dertleri var kadınları

        Bennu Gerede, "Hayalim, sevişirken ölmek" ifadeleriyle dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gerede'nin bu sözlerine Aydilge'den yanıt geldi; "Sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 23:55 Güncelleme: 30.12.2024 - 23:57
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        Ünlü fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede, yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Gerede, katıldığı bir programda; "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor. Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum," demişti.

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        Bu açıklamalara ünlü şarkıcı Aydilge'den yanıt gecikmedi. Aydilge, X hesabından paylaştığı bir tweet ile Gerede'ye karşı görüşlerini dile getirdi.

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        Aydilge; "İnanın, sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların, Bennu hanım. Ben mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler; şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbing mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendiriliyor gibi sorular oluyor.

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        Ayrıca, kadınların öfkelenmesine, ses çıkarmasına tahammül edemeyen bazı erkeklerin söylemidir bu ne yazık ki. Yani kadının sakinleşmesi için illa biri ile sevişmesi (normalde sevişmek kelimesini kullanmıyorlar da kibar olsun diye onu kullanıyorum) gerekiyormuş gibi. Sanki kadınların ehlileştirilmesi gerekiyormuş gibi. Yöntem de bu!" ifadelerini kullandı.

        #Aydilge
        #Bennu Gerede
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