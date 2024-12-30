Aydilge'den, Bennu Gerede'ye tepki gösterdi: Daha büyük dertleri var kadınları

Ayrıca, kadınların öfkelenmesine, ses çıkarmasına tahammül edemeyen bazı erkeklerin söylemidir bu ne yazık ki. Yani kadının sakinleşmesi için illa biri ile sevişmesi (normalde sevişmek kelimesini kullanmıyorlar da kibar olsun diye onu kullanıyorum) gerekiyormuş gibi. Sanki kadınların ehlileştirilmesi gerekiyormuş gibi. Yöntem de bu!" ifadelerini kullandı.