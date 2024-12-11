Demografi değişiyor: Birleşik Krallık'taki en revaçta erkek isim Muhammed
Birleşik Krallık'ta 2023 yılında erkek bebeklere en çok verilen isim Muhammed oldu. Kraliyet isimleri olan Charles, Harry ve William'da ise düşüş gözleniyor. Ülkede en çok verilen ismin Muhammed oluşu, demografik değişimin çarpıcı sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.
Birleşik Krallık'ta yayınlanan bir rapor, ülkenin demografik değişimini gözler önüne serdi.
Muhammed, 2023 yılında İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere verilen en popüler isim oldu ve Nuh'u geride bırakarak zirveye yerleşti.
Ulusal İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan yıllık listeye göre Muhammed 2016 yılından bu yana en popüler 10 isim arasında yer alıyordu ve 2022 yılında ikinci sıradaydı.
Oliver ise en popüler üçüncü isim olarak George'un yerini aldı.
Kız bebekler için 2023 yılında en popüler ilk üç isim - Olivia, Amelia ve Isla - bir önceki yıla göre değişmedi.
Kardashian-Jenner ailesinden Reign ve Saint isimli bebekler ile Billie Eilish gibi pop müzisyenlerinin isimlerini paylaşan bebeklerde artış görüldü.
Bununla birlikte Charles, George ve Harry gibi kraliyet ailesi üyeleriyle paylaşılan isimlerin daha az popüler hale geldiği belirtildi.
Birleşik Krallık'taki Müslüman toplulukların göçle birlikte artan büyüklüklerinin yanı sıra Mo Farah, Mohamed Salah ve Muhammad Ali gibi spor figürlerinin popülaritesinin de bu artışı tetiklemiş olması muhtemel.
İşte şu anda en popüler 20 erkek bebek isminin tam listesi:
Doğum oranları nedir?
2023 yılında İngiltere ve Galler'de 591 bin 72 sağlıklı doğum gerçekleşti. Bu sayı 1977'deki 569 bin 259 sayısından bu yana gerçekleşen en düşük doğum sayısı.
İngiltere ve Galler'de 2022 yılına kıyasla ancak Asya ve 'diğer' etnik gruplarda oranlar istikrarlı olarak artmaya devam ediyor.
Demografik değişim nasıl etkiliyor?
2001'den bu yana yıllık nüfus artışının ortalama yüzde 84'ü doğrudan veya dolaylı olarak göçün, yani göçmenlerin kendilerinin ve daha sonra Birleşik Krallık'ta sahip oldukları çocukların sonucu.
2001 yılından bu yana Birleşik Krallık'taki yabancı doğumlu nüfus 4,5 milyon artarak 2019/20 döneminde yaklaşık iki katına çıkarak dokuz milyona ulaştı.
Büyük Britanya'nın 'Beyaz Britanyalı' nüfusu 2001 yılından bu yana 50 ila 51 milyon arasında dalgalandı. Bununla birlikte, Büyük Britanya nüfusundaki Beyaz Britanyalıların payı 2001'de yüzde 90 iken 2020'de %80'in altına düştü.
Müslümanlar İngiltere ve Galler nüfusunun yaklaşık yüzde 6,5'ini, İskoçya'da yaklaşık yüzde 2'sini ve Kuzey İrlanda'da yüzde 1'ini oluşturuyor.
2001 yılında 1 milyon 590 bin müslümanın bulunduğu Birleşik Krallık'ta 2021'deki müslüman nüfusu iki kattan fazla artarak 4 milyona vardı.