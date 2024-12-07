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Erkekleri tanıma rehberi: Alfa, Beta, Gama, Omega, Delta, Sigma erkekler

Sizce erkekler kaça ayrılır? "Ayrılsa ayrılsa en fazla 2'ye" diyenler yanıldı. Erkek kişilik tiplerinden en bilinenleri Alfa ve Beta olsa da Gamalar, Omegalar, Deltalar ve Sigmaları yok sayamayız. Etti mi size 6?

Giriş: 07.12.2024 - 08:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 08:00
Melike Tümer
Haberler Stil Erkeklerin 6 kişilik tipi: Alfa, Beta, Gama, Omega, Delta, Sigma

Bu satırları okuyan erkekler, hangi tür kişiliğe sahip olduğunuza dair hiçbir fikriniz yoksa, size yardım etmek için buradayız.

Bugüne kadar kişilik tipiniz hakkında hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Ama kişilik tipinizi bilmeniz yaşam hedeflerinize daha kolay ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Bu 6 erkek kişiliği türü, isimlerini Yunan alfabesindeki harflerden alıyor. Her türün kendini diğerlerinden farklı kılan kendine has özellikleri var. Gözünüzde canlandırmayı kolaylaştırmak için film karakterlerinden örneklerle işte erkek kişilik tipleri…

Grafik: Can Baytak

ALFA ERKEK

Alfa erkekler iddialı ve baskındır. Genellikle sosyal ortamlarda görev alırlar, yüksek sosyal statüye sahiptirler ve karizmatik lider özelliklerine sahiptirler. Liderlik yapmaktan ve başkalarına ilham vermekten mutluluk duyarlar.

Alfa kişiliğini tanımlayan en belirgin özelliklerden biri özgüvendir. Alfa erkeği olmak için kendinize güvenmeniz gerekir. Ancak bu, aynı zamanda yaş aldıkça kazandığınız niteliklerden biridir. Doğuştan gelmez.

Alfaların herkesle kolaylıkla iletişim kurması beklenir. İnsanları seven, dışa dönük ve kolay bir kişiliğe sahiptirler. Böylece cinsiyeti, sosyal konumu ne olursa olsun herkese kolaylıkla yaklaşabilirler.

Alfa erkekleri her zaman sorumluluk sahibidir ve birine itaat etmekten hoşlanmaz. İnsanlar onu heyecanla takip eder ve ona saygı duyar.

ÖRNEK ALFA ERKEKLER

Alfa erkek tipine en iyi örnekler ‘Mad Men’ dizisindeki Donald Francis Draper, ‘Peaky Blinders’ serisindeki Thomas Shelby ya da Marvel karakteri

Kaptan Amerika olabilir.

BETA ERKEK

Arkadaş canlısı bir kişilik, muhtemelen çoğu insanın Beta erkek tanımını yaparken adlandıracağı ilk şeydir. Beta erkekler diğer insanlara saygılı davranırlar. Alfa erkeklere göre Beta erkekler daha az baskın, daha uyumlu ve işbirlikçidirler. Destekleyici bir iş arkadaşı, tipik bir Beta erkektir.

Pek çok kişi Beta erkeklerin utangaç ve kendine güvensiz olduğunu düşünür. Ancak tartışmaya katılma veya iletişim kurma konusunda isteksiz olmalarının ana nedeni her zaman bu değildir. Beta erkekler içe kapanıktır, bu nedenle kendi bakış açılarını empoze ederek insanların fikirlerini manipüle etmeye çalışmazlar.

Alfa erkeği ile Beta erkeği arasındaki temel fark, Betaların itaatkar olmayı umursamaması, Alfaların ise hükmetmeyi tercih etmesidir. Bu genellikle bir Beta erkeğinin, kendisiyle aynı fikirde olmasa bile biriyle tartışma konusundaki isteksizliğiyle ifade edilir. Ancak bu pek de zayıflık olarak görülemez. Bazen savaşı kazanmak için başlatmamanız gerekir.

Beta erkeğin en belirgin özelliklerinden biri, sadakattir. Bu özellik, Beta'yı iyi bir ortak, arkadaş ve çalışan yapar.

ÖRNEK BETA ERKEKLER

Beta kişilik tipine en iyi örnek, ‘Friends’ dizisinden Matthew Perry’nin canlandırdığı Chandler Muriel Bing, Harry Potter’daki Ron Weasley, Yüzüklerin Efendisi’ndeki Samwise Gamgee ve henüz Hulk’a dönüşmemiş Bruce Banner olabilir.

DELTA ERKEK

Delta erkekler sosyal ortamlarda genellikle fark edilmezler. Ne baskındırlar ne de itaatkardırlar. Sosyal etkileşimleri oldukça ortalama düzeydedir. Uyum sağlama yetenekleri onları güvenilir kılar, ancak nadiren liderlik ederler.

Pek çok zorluğun üstesinden gelme deneyimi, bir Delta erkeğinin zorluklarla soğukkanlılıkla başa çıkmasını sağlar. Ancak aynı zamanda içine kapanık da olabilir, bu yüzden yeni insanlarla iyi geçinmesi ve onlara güvenmeye başlaması daha fazla zaman alabilir.

Delta, deneyimi nedeniyle iyi bir dert dinleyicidir.

Hayatında bir şeylerin yolunda gitmemesinin diğer insanların hatası olduğuna inanabilir, birine gücenmesi çok zor olmaz. Dolayısıyla Delta erkeği kendi sorunlarıyla yüzleşme konusunda isteksizdir ve sorunları başkasının üzerine yıkmaya çalışır. Delta erkeğinin kendini sürekli yalnız hissetmesi, sürpriz olmaz.

ÖRNEK DELTA ERKEKLER

Delta erkeğine televizyon dünyasından en iyi örnek, Dexter dizisindeki seri katil Dexter Morgan, Harry Potter serisine adını veren Harry Potter karakteri, Geleceğe Dönüş’ün Marty McFly’ı, Yüzüklerin Efendisi’ndeki Frodo Baggins olabilir.

GAMA ERKEK

Gama erkekleri muhaliftir, sıklıkla toplumsal normları reddeder veya meydan okurlar. Bağımsız düşünmeleri, bazen dışlanmalarına yol açar. Zeki ve asi sanatçılar, bu kişiliğin tipik örnekleri olarak karşımıza çıkar.

Gama erkekleri iş ya da hobi alanında yeni şeyler denemeye heveslidir.

Erkekler sıklıkla empatik olmadıkları için suçlanırlar ancak bu Gama erkeği için geçerli değildir.

ÖRNEK GAMA ERKEKLER

Demir Adam adıyla da bilinen Tony Stark, Karayip Korsanı Jack Sparrow, Yıldız Savaşları karakteri Han Solo, Gama erkek tipine örnek gösterilebilir.

OMEGA ERKEK

Omega erkekleri sosyal hiyerarşinin en altında yer alır ve çoğu zaman sosyal becerilerden yoksundur. Tipik olarak içe dönüktürler. Özgüvenleri düşük olmamakla birlikte genellikle popüler değildirler. Zaten gereksiz olduğunu düşünerek popülerlik için rekabet etmezler. Ancak bu, arkadaşlarının olmadığı anlamına gelmez. Sadece nicelikten ziyade kaliteyi seçerler.

Omega erkekleri yüksek bir enerjiye sahip olduklarından kimsenin onları neşelendirmesine veya motive etmesine ihtiyaç duymazlar. Bu özellikleri onları belirli bir hedefe ulaşmaya teşvik eder.

Omega erkeği ‘inek öğrenci’ gibi görünse de çok zekidir. Karmaşık bir formül veya algoritma onun için çocuk oyuncağı gibidir.

Omegalar öğrenmeye çok meraklı oldukları için ilgi alanları da çeşitlidir. Üstelik hobileri ve ilgi alanları kimsenin fikriyle bağlantılı değildir. Yani popüler olmasa bile herhangi bir hobiyle ilgilenebilirler.

ÖRNEK OMEGA ERKEKLER

Omega erkeği tartışmasız en zeki kişilik tipi olduğundan, Sherlock Holmes ve Örümcek Adam Peter Parker, bunun en parlak örnekleri arasında gösterilebilir.

SİGMA ERKEK

Sigma erkekleri geleneksel sosyal hiyerarşileri reddeder, bağımsızlıklarına ve özgüvenlerine değer verir.

Alfalar gibi karizmatiktirler ama geleneksel normların dışında hareket ederler. Sigmalar, başkalarından onay almayan yalnız kurtlardır.

Gerçek bir liderin doğasında olan tüm özelliklere sahip olan Sigma erkekeri, hiyerarşinin zirvesine ulaşmaya karar verirlerse bunu yumuşak bir şekilde yaparlar.

Sigma erkeklerinin yanındayken asla gardınızı indirmemelisiniz, çünkü çıkarları uğruna sizi kandırmaları fazla çaba gerektirmez. Manipülatif ve kurnaz oldukları için Alfalar gibi güç kullanmaya ihtiyaç duymazlar.

Yüksek bir özgüvene sahip Sigmalar, kendi değerlerini bildikleri için çevrelerindeki insanlardan güvence beklemezler.

Sigma erkekleri beğenilir ve sevilir. Duygularınızı manipüle edebildikleri ve oldukça çekici bir kişiliğe sahip oldukları için kolaylıkla onlara karşı şefkat hissetmenizi sağlarlar.

Sigma erkekler dürtüsel davranmaz, tüm kararları ve adımları titizlikle hesaplarlar. Yani eğer bir Sigma erkeğinin sırrını öğrendiğinizi düşünüyorsanız, bunun tek nedeni onun bu sırrı özellikle vermiş olmasıdır.

ÖRNEK SİGMA ERKEKLER

Sigma erkeğinin sahip olduğu kişilik tipinin en iyi örneği kim dersiniz? Tabii ki hiç yaşlanmayan Keanu Reeves'in canlandırdığı emekli tetikçi John Wick. Dövüş Kulübü'nden Tyler Durden tipik Sigma erkek özelliklerine sahiptir. Sadece hiyerarşinin dışında kalmayı seçmekle kalmıyor, aynı zamanda kavramın kendisini bile küçümsüyor. Batman karakteri Bruce Wayne ve 007 James Bond da bu erkek tipine örnek gösterilebilir.

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Süper Lig'in son sırasında yer alan Adana Demirspor'un 2 puanı var.
Suriye'nin güneyinde hareketlenme
Dera 2011 yılında başlayan Suriye protestolarının merkezi olmakla ün kazandı. Ancak Suriye Ordusu burada başlayan protestoları güç kullanarak bastırdı ve kontrolü ele geçirdi. Ancak yaşanan son gelişmelerle birlikte Dera'da da hareketlenmeler arttı ve muhalifler ordu karargâhını ele geçirdi. Diğer yandan Suriye'nin güneybatısında bulunan Süveyda ilinde ise Dürziler polis karakolunu ele geçirip Suriye Ordusunun çekilmesini talep ederken 3 protestocu öldürüldü. Bazı Suriye Ordusu askerleri esir alındı.
Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
Yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen için her geçen gün farklı bir iddia gündeme geliyor. Napoli Sportif Direktörü, Nijeryalı yıldızın devre arasında ayrılıp ayrılmayacağına dair konuşurken; İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Çakallarla Dans 7 dikkatleri çekiyor. Filmin hayranları serinin 7 filmini merakla bekliyor. Mary and Max'in yönetmeni Adam Elliot'un yönetmenliğini üstlendiği Bir Salyangoz'un Anıları filmi de öne çıkıyor. Haftanın aksiyon filmi ise başrolünde Sylvester Stallone'un rol aldığı Armor oldu. Christopher Nolan'ın Interstellar (Yıldızlararası)filmi 10. yıla özel gösterim ile tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki sinemalarda olacak. Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf, 9 ve 10 Aralık'ta Maximum Uniq'te olacak. Japonya'nın geleneksel davulu Wadaiko'nun temsilcilerinden Sai Grubu 9 Aralık Pazartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Ezginin Günlüğü, 13 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis, 14 Aralık'ta Volkswagen Arena'da, Ata Demirer Gazinosu 12-13 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak. Renko London'ın "Winter Tale" başlıklı sergisi The Stay Boulevard'da, Belmin Pilevneli'nin Ortalık Durulunca / When the Dust Settles adlı sergisi, 15 Aralık'a kadar Galeri Miz'de olacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.