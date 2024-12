İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Çakallarla Dans 7 dikkatleri çekiyor. Filmin hayranları serinin 7 filmini merakla bekliyor. Mary and Max'in yönetmeni Adam Elliot'un yönetmenliğini üstlendiği Bir Salyangoz'un Anıları filmi de öne çıkıyor. Haftanın aksiyon filmi ise başrolünde Sylvester Stallone'un rol aldığı Armor oldu. Christopher Nolan'ın Interstellar (Yıldızlararası)filmi 10. yıla özel gösterim ile tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki sinemalarda olacak. Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf, 9 ve 10 Aralık'ta Maximum Uniq'te olacak. Japonya'nın geleneksel davulu Wadaiko'nun temsilcilerinden Sai Grubu 9 Aralık Pazartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Ezginin Günlüğü, 13 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis, 14 Aralık'ta Volkswagen Arena'da, Ata Demirer Gazinosu 12-13 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak. Renko London'ın "Winter Tale" başlıklı sergisi The Stay Boulevard'da, Belmin Pilevneli'nin Ortalık Durulunca / When the Dust Settles adlı sergisi, 15 Aralık'a kadar Galeri Miz'de olacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.