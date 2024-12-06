Jose Mourinho, İngiltere'de gündem oldu: Guardiola'yla alay etti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Pep Guardiola'nın açıklamalarına verdiği cevapla; İngiltere'de gündem oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola ile ilgili sözleri İngiltere'de gündem oldu.
Talk Sport: Jose Mourinho'dan Guardiola'ya sert yanıt!
Independent: Mourinho, Guardiola'yla alay etti
beIN Sports İngiltere: Mourinho, Pep Guardiola'ya karşı acımasız
SportBible: Mourinho, her zamanki gibi lafını esirgemedi
Daily Record: Mourinho, ateşli bir cevap verdi
The Standart: Mourinho, rekabeti canlandırdı
Empire Of The Kop: Mourinho ortalığı karıştırdı
The Mirror: Mourinho, Guardiola'ya sert '115' suçlamasıyla saldırdı
The Guardian: Mourinho'dan alaylı cevap!
NELER OLDU?
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool maçında rakip taraftarların kendisine yaptığı, "Yarın sabah kovulacaksın" tezahüratlarının ardından, rakip tribünlere yönelik 6 işareti yaptı. (Guardiola'nın Premier Lig'deki şampiyonluk sayısı)
Pep Guardiola, bu hareketinin ardından, "Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." sorusuna, "Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de." yanıtını verdi.
JOSE MOURINHO NE DEDİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, Guardiola'nın bu sözlerinin ardından, "Başkaları hakeme karşı taraftarı kışkırtırken hiçbir şey olmuyor, bunu biliyorsunuz. Ben doğamı kaybetmek istemiyorum. Sizin ülkenizde yaşıyorum, saygı duymam, öğrenmem ve adapte olmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum ama doğamı kaybetmek istemiyorum. Sadece katıldığım şeylere adapte olmak istiyorum. Ben kazanmak isterim ama temiz bir şekilde adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem." demişti.