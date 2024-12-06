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        Haberler Dünya Birçok cephede savaş sürüyor: Suriye'de son durum nedir? | Dış Haberler

        Birçok cephede savaş sürüyor: Suriye'de son durum nedir?

        27 Kasım'dan beri alevlenen Suriye iç savaşında Esad yönetimi karşıtı muhalif silahlı unsurlar Halep ve Hama'nın ardından Humus kent merkezine de girmek üzere. Suriye ordusu ise terör örgütü PKK/PYD'ye karşı tuttuğu Deyrizor'daki güçlerini ülkenin batısına kaydırıyor. İran, Suriye ordusuna roket, askeri danışman ve drone göndereceğini duyururken Hizbullah da Humus kentine küçük bir birlik gönderecek. Muhalifler, Suriye'nin güneyinde bulunan Şam'a bağlı Dera ilini de vurmaya başladı. Öte yandan Moskova'nın Şam Büyükelçiliği Suriye'deki Ruslara ülkeyi terk etme çağrısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:33
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        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
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        Suriye'de muhalif silahlı grupların Humus ve başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırındaki rejim ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı.

        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir? Haberi Görüntüle

        Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda muhalif grupların İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus'ta da ilerlemeye başlaması ve başkent Şam üzerindeki baskının artmasıyla Suriye ordusu ihtiyacı olan birlikleri toparlamaya çalışıyor.

        Suriye ordusunun, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazıları buradan çekilmeye başladı.

        Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen ordu güçleri, ülkenin batısına gidiyor.

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        Beşşar Esad Deyrizor Askeri Havaalanından da çekildi.

        Dera'da çatışmalar başladı

        Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Noa ilçesinde, Beşşar Esad güçleriyle bölgedeki askeri muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, muhalif gruplar sabah saatlerinde Dera'nın batı kırsalındaki Noa ilçe merkezinin çevresinde rejim güçlerine ait kontrol noktalarına saldırdı.

        Çatışmalar devam ederken, Suriye ordusu Noa ilçe merkezini havan topu saldırısıyla hedef aldı.

        Suriye ordusu batı kırsaldaki Cebiliyye köyüne de topçu saldırısı düzenledi.

        Muhalif gruplar, Dera'nın batı, doğu ve kuzey kırsalındaki Cize, Semlin ve Gariyye Şarkiyye bölgelerinde Şam'a bağlı güvenlik güçlerine ait kontrol noktalarını ele geçirdi.

        Suriye ordusuna karşı ortak operasyon odası kuruldu

        Öte yandan Dera'da rejimin kurduğu 8. Tümen'deki askerler, Süveyda ve Kuneytra illerindeki muhaliflerle ortak operasyon odası kurdu ve Şam yönetimine karşı hareket etme konusunda anlaştı.

        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü Haberi Görüntüle
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        Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

        İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esad, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

        Esad, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

        Muhalifler Humus'u ele geçirmek üzere

        Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen muhalif gruplar, kent merkezinin dış mahallelerine girmeye başladı.

        Suriye ordusuyla 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, Humus ilinde ilerliyor.

        Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girmeye başladı.

        İran'dan Suriye ordusuna drone ve füze desteği

        İran, Suriye'ye füze ve insansız hava araçları göndermeyi ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ı isyancılara karşı mücadelesinde desteklemek için askeri danışmanlarının sayısını artırmayı hedeflediğini duyurdu.

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        İran'dan yapılan açıklama şöyle:

        “Tahran'ın Suriye'ye askeri teçhizat, füze ve insansız hava aracı göndermesi gerekebilir. Tahran, Suriye'deki askeri danışmanlarının sayısını arttırmak ve kuvvet konuşlandırmak için gerekli tüm adımları attı.

        Tahran Suriye'ye istihbarat ve uydu desteği sağlıyor.”

        Hizbullah'tan Suriye ordusuna 'seçkin güç' takviyesi

        Lübnanlı iki üst düzey güvenlik kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre Hizbullah, muhalif güçlerin stratejik Humus kentini ele geçirmesini önlemek için gece boyunca Lübnan'dan Suriye'ye az sayıda güç gönderdi.

        Suriyeli bir askeri yetkili ve Tahran'a yakın iki bölgesel yetkili de Reuters'a İran destekli Hizbullah'a bağlı seçkin güçlerin gece boyunca Lübnan'dan geçerek Humus'ta mevzilendiklerini söyledi.

        Rusya'dan vatandaşlarına çağrı

        Moskova'nın Şam Büyükelçiliği Suriye'deki Ruslara ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

        Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki Büyükelçiliği, muhaliflerin Suriye ordusuna karşı saldırı başlatmasının ardından Rus vatandaşlarını ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmeye çağırdı.

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