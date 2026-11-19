Balıkesir'de olay, 21 Mart'ta, Bandırma'da meydana geldi. Ahmet Enes Erdem (33) ve Yavuz Kef (32), gece saatlerinde gittikleri eğlence mekanında M.A. ile tartıştı. M.A.'nın arkadaşlarını çağırması üzerine Soner Çil (26) ve Ufuk K. de eğlence merkezine geldi.

Hayatını kaybeden Soner Çil, 26 yaşındaydı.

ARACINA DOĞRU YÜRÜYORDU

DHA'daki habere göre burada tartışıp ayrılan gruplar, saat 03.00 sıralarında başka bir eğlence mekanında yeniden karşılaşınca küfürleşti. Aracına doğru yürüyen Çil, peşinden gelen karşı grupla kavga etmeye başladı.

Yumruk atan Yavuz Kef tahliye edildi.

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKME

Çil, belinden çıkardığı kemerle Yavuz Kef'in sırtına vurdu. Yaşanan arbedede, Kef'in attığı yumruk başına isabet eden Soner Çil, bilincini kaybedip yere düşünce, Ahmet Enes Erdem de hareketsiz yatan Çil'in yüzüne ayakkabısının tabanıyla vurdu.

Tekme atan Ahmet Enes Erdem, tahliye edildi.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Soner Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz Kef ile arkadaşı Ahmet Enes Erdem, olayın ardından gözaltına alındı. Polis merkezinde Soner Çil'in öldüğünü öğrenen Yavuz Kef, "Sadece bir yumruk vurduk. Tek yumrukla adam ölür mü" diyerek gözyaşı döktü. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklandı.

BEYİN DAMARLARINDAKİ ANEVRİZMA YIRTILINCA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Soruşturmanın ardından hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporuna da yer verildi. 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun gönderdiği raporda, maktul Soner Çil'de tespit edilen travmatik değişimlerin tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı belirtildi. Baş bölgesine alınan darbeye bağlı yumuşak doku travmasının yaşamı tehlikeye sokmadığı, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olduğu ve kemik kırığına neden olmadığı kaydedildi.

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"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Çil'in ölümünün, künt kafa travmasının etkisiyle önceden mevcut olan beyin damarlarındaki anevrizmanın yırtılması sonucu meydana gelen beyin kanamasına bağlı olduğu ifade edildi. Raporda, darp olayı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, ancak önceden mevcut olan anevrizmanın da ölümde etkisi ve katkısı olduğu görüşüne de yer verildi. Hazırlanan iddianamede Ahmet Enes Erdem ve Yavuz Kef hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDUKTAN SONRA TEKRAR TUTUKLANDILAR

Bandırma 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar, Soner Çil’in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede, önceki ifadelerini tekrarlayıp suçsuz olduklarını söyleyen sanıklar, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti duruşma sonrası otopsi raporunu da dikkate alıp Yusuf Kef ile Ahmet Enes Erdem'in tutukluluk hallerinin ev hapsine çevrilip adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Cumhuriyet savcısının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu Kef ve Erdem, 1 hafta sonra yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

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İTİRAZ SONRASI YİNE SERBEST KALDILAR

Sanık avukatlarının itirazı sonrası tutuklu sanıklar Yusuf Kef ile Ahmet Enes Erdem, geçen cuma günü, bir kez daha tahliye edildi. Yusuf Kef ve Ahmet Enes Erdem'in yargılanmasına devam edilirken, tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada Soner Çil'in ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tanıkların dinlenmesiyle süren yargılama sonrası mahkeme başkanı, sanıkların ev hapsinin devamını kararlaştırdı.